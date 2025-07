Un niño recibe una descarga eléctrica en una atracción hinchable en Caleta de Vélez

Un niño de siete años fue evacuado la noche del miércoles al Hospital Comarcal de la Axarquía, tras recibir una descarga eléctrica mientras esperaba para montarse en una atracción hinchable durante las fiestas en honor a la Virgen del Carmen del puerto de Caleta de Vélez. Según ha denunciado la madre en una publicación en redes sociales, esa noche el pequeño se dirigió a ella para alertarle de que le dolía y le quemaba la mano y que el corazón le "latía muy rápido" tras tocar "dos cables negros juntos" al descubierto de un foco de luz que iluminaba la colchoneta hinchable de Bob Esponja. "Recibió una descarga eléctrica que le entró por un dedo de su mano izquierda y que por suerte salió por el pie izquierdo", declara la madre, Indira Torres.

Tras recibir la descarga, "mi hijo entró en un estado de aturdimiento y nerviosismo con taquicardias y temblores". La familia del pequeño de siete años, vecino de Algarrobo, se lo comunicó al encargado de la atracción e inmediatamente trasladó al menor a una ambulancia que había en el recinto ferial, donde el pequeño fue atendido de urgencia en un primer momento. Después, para realizar más pruebas, "nos trasladaron al hospital donde ha permanecido ingresado durante esta noche, monitorizado y en observación, se le han realizado pruebas para descartar diferentes secuelas que podrían haberse producido y esta mañana (este jueves) se le ha dado el alta, pues ya habían pasado las horas para considerar que estaba 'fuera de peligro', una noche que nos va a ser, como todos entenderéis, difícil de olvidar".

La atracción siguió funcionando

La madre del pequeño asegura que se avisó a la Policía Local de Vélez presente en el recinto ferial, pero que la atracción no se detuvo ni inspeccionó. Indira Torres critica que el suceso parecía no ser "suficiente" para los agentes, ya que según el relato de la madre, los agentes le comentaron a su marido que "ni siquiera había saltado el automático" tras la descarga eléctrica. "Allí siguieron entrando y saliendo niños , como si nada hubiera ocurrido... ¿Cuántas cosas tienen que pasar?", lamenta. La madre hace un llamamiento a la ciudadanía para ver si alguien hubiese "echado fotos anoche a sus niños allí y saliera el foco de la entrada", ya que cuando ella cayó y trató de fotografía los cables, "el foco y los cables 'curiosamente' ya no estaban allí", añade.

Indira Torres, que hoy ha agradecido en su redes sociales el apoyo y difusión recibida, hace un llamamiento para que se incrementen las medidas de seguridad de este tipo de atracciones para que lo que le ocurrió a su pequeño "no vuelva a ocurrir".

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Vélez-Málaga con las que ha contactado este periódico aseguran que personal del Consistorio "ha contactado con la familia afectada para interesarse por el estado del menor", pero descargan cualquier tipo de responsabilidad sobre este incidente, al tratarse de unas fiestas que se organizan "dentro del recinto portuario del puerto de la Caleta" la cofradía de Pescadores y que "son ellos los que autorizan y controlan" estas fiestas.