Periana se prepara su Feria de Agosto 2025 con actividades de día y noche

El municipio malagueño de Periana se prepara para su Feria de Agosto 2025 que tendrá lugar del viernes 22 al domingo 24 de agosto con una programación de actividades de día y de noche. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, acompañado por la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete; el concejal de Ferias y Fiestas, Javier Segarra; y el de Turismo, Juan Peña, ha expresado que "Periana se viste de fiesta, de Día y Noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la Feria. De actividades, de atracciones, de música, bailes y de buena gastronomía".

Asimismo, ha lanzado una invitación para acudir "a la Feria de este municipio de la Alta Axarquía, que por estas fechas, se encuentra repleto de vecinos y vecinas que vuelven a su pueblo de origen, de familiares que quieren compartir con ellos un rato de asueto, de amistades, de visitantes, y, cómo no, de axárquicos que llegan de otros pueblos".

"La Feria de Agosto es uno de los eventos más esperados del año. Durante estos tres días el pueblo se llena de color, música y alegría, celebrando nuestras tradiciones y fomentando la convivencia entre vecinos, vecinas y visitantes", ha destacado la regidora, para quien "la Feria no es sólo una cita festiva en el calendario, es un reflejo del alma de nuestro pueblo".

Una de las terrazas que el pasado año acogió a cientos de perianenses durante la Feria / L.O.

"Son días en los que las calles se visten de alegría, se llena de música, de risas y de encuentros. Días en que vecinos, vecinas y visitantes compartimos tradiciones, emociones y recuerdos que nos acompañan toda la vida", ha resaltado. En esta línea, ha agregado que "este año, como siempre, hemos preparado una feria pensada con mucho cariño, para quienes buscan la diversión, la cultura, el baile o el reencuentro con sus raíces".

Por su parte, Segarra ha sido el encargado de explicar el programa de la Feria de Periana 2025 que arrancará el viernes 22 de agosto a las 10.00 horas, con la tradicional diana floreada y pasacalles de la Banda Municipal de Música de Periana.

"La Feria de Agosto es uno de los momentos más esperados del año. Son días en los que las calles de nuestro pueblo se llena de vida, de música, de tradición, y sobre todo, de tradición compartida", ha destacado el también teniente alcalde para quien "es una ocasión en la que los vecinos y visitantes se encuentran para disfrutar juntos de nuestras costumbres, nuestras raíces y de una oferta cultural y festiva para todos los gustos y edades".

Cartel de la Feria de Agosto de Periana. / L.O.

A las 12.00 horas, los pequeños podrán disfrutar de talleres, juegos y animación y a las 14.00 horas, habrá degustaciones de zoque y cerveza ofrecidas por el Ayuntamiento de Periana. La música la pondrá la charanga X.

También habrá carreras de cintas en el paseo Bellavista, a las 19.00 horas, que estará acompaña de la banda municipal de Periana. A las 21.30 horas estará en la caseta oficial, el grupo de baile de Abraham Ortiz. A las 23.00 horas llegará la Orquesta Stylo y el grupo de baile de Ortiz. A las 00.00 habrá fuegos artificiales en el patio del colegio y una hora después la actuación Tributo a Manuel Carrasco. Seguirá la música de DJ.

Mientras, el sábado 23, a las 13.00 horas actuará Rumbiki y a las 14.00 horas volverán las degustaciones de cerveza y embutidos. También estará la charanga X. A partir de las 17.30 horas habrá una Fiesta de la Espuma y desde las 23.00 horas, estará la Orquesta New Velada. "El resto de la noche estará dedicada a los jóvenes con los DJs Floflo y Marina García", ha anunciado Segarra.

El domingo 24, a las 12.30 horas, tocará la panda de verdiales San Isidro de Periana. Una hora después habrá degustaciones de sangría, cerveza y embutido, también a cargo del Ayuntamiento, con música de la charanga X. Habrá una Fiesta de Mayores que será en la caseta oficial a partir de las 19.00 horas.

Asimismo, habrá una actuación de copla de Macarena Soto y del Coro Rociero Camino de Olivares de Periana. A su fin, se elegirán al Abuela y la Abuela Feria 2025. Por la noche, volverá a la caseta municipal la Orquesta Stylo, y a la 01.00 actuará el grupo Alejados.