Sucesos
Muere un hombre tras el incendio de un cortijo en Frigiliana
El fuego, que se ha originado a las 17.30 horas en el diseminado de la Fuente del Conejo, ha dejado otro afectado leve
Un hombre de 87 años ha fallecido y otro de 34 ha resultado afectado leve tras el incendio de una vivienda rural registrado esta tarde en la localidad malagueña de Frigiliana, según ha informado el 112.
112 Andalucía ha recibido, a las 17.30 horas, varias llamadas que alertaban de que estaba ardiendo un cortijo de una planta, en la zona Fuente del Conejo, a poco más de tres kilómetros del pueblo frigilianense, en el que vivía un anciano que podría estar atrapado. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.
Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento de un hombre de 87 años. En el siniestro ha resultado afectado también un hombre de 34 años que ha sido atendido por los sanitarios, sin que haya necesitado traslado hospitalario.
