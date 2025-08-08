Rincón actualiza el proceso de ayuda a las víctimas de violencia de género.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), presidió ayer una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad en la que se ha aprobado la modificación del procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

«Con esta nueva actualización del protocolo VioGén reforzamos la protección de las víctimas de violencia de género en nuestro municipio. Damos un paso más en la mejora de los mecanismos de respuesta y protección, cumpliendo con el compromiso firme de este equipo de Gobierno de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos», dijo Salado.

Este nuevo protocolo, enmarcado en el Sistema VioGén-2 vigente desde el 30 de junio de 2025, adapta el procedimiento actual a la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, incorporando mejoras en la valoración y gestión policial del nivel de riesgo y seguimiento de los casos.