Vélez quiere hacer apto para el baño el lago del parque María Zambrano

Transformar el parque María Zambrano en un lugar que puedan disfrutar mucho más los vecinos y visitantes de Vélez-Málaga. Esa es la idea del alcalde de la capital de la comarca de la Axarquía, Jesús Lupiáñez (PP), que ayer hizo público que ha encargado un ambicioso proyecto para estudiar la viabilidad de transformar el lago del parque de la pensadora veleña donde actualmente viven patos y otras aves en una zona de baño abierta al público, dentro de un proyecto de reforma del parque en el que también quiere construir un auditorio al aire libre.

El parque María Zambrano es el parque más importante de la ciudad y uno de los más valorados por los vecinos. El alcalde veleño ha explicado que la idea de adaptar el lago para hacerlo apto para zona de baño surge de «una de las grandes aspiraciones de los vecinos y vecinas: poder disfrutar de una piscina pública en nuestra ciudad». «Pero no se trata de una piscina convencional, sino de una zona de baño integrada en el entorno natural, con un diseño que evoque a un lago, pensada para refrescarse en los meses de verano y disfrutar en familia de un entorno verde y agradable. Algo moderno, bonito y pensado con sensibilidad ambiental», explica Jesús Lupiáñez.

Aves, en la actual laguna del parque María Zambrano / L.O.

El Ayuntamiento trabaja desde hace meses en la posibilidad de hacer realidad esta idea y ahora ha encargado el proyecto técnico que, además de definir los detalles del diseño, permitirá analizar su viabilidad urbanística, técnica y medioambiental. La intervención incluiría también la adecuación del entorno para hacerlo aún más accesible, seguro y funcional.

La actuación permitiría solucionar uno de los problemas que se ha detectado actualmente en el estanque como es la proliferación incontrolada de patos y aves, que ha desequilibrado el entorno.

A través de un nuevo diseño, el Consistorio quiere ganar para los vecinos un espacio al aire libre funcional, limpio y visualmente atractivo. En cuanto a la reubicación de los patos y otras aves, ya se están valorando varias alternativas y se ha retomado el contacto con varios ayuntamientos de la comarca interesados en acoger algunos de estos ejemplares.

"La presencia de los patos, aunque encantadora, también conlleva desafíos, especialmente en lo que respecta a la limpieza diaria", asegura el Ayuntamiento / L.O.

Y además de hacer el lago apto para el baño, el equipo de gobierno veleño quiere estudiar la posibilidad de construir un auditorio al aire libre dentro del parque, un infraestructura de la que actualmente carece la ciudad, donde celebrar conciertos, representaciones teatrales, espectáculos infantiles y otros eventos durante todo el año.

«Queremos que el Parque María Zambrano siga siendo ese gran pulmón verde que da vida a Vélez-Málaga, sea con nuevos usos y con más posibilidades para las familias, los jóvenes y los mayores», ha manifestado Jesús Lupiáñez.