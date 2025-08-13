Una mujer herida tras una colisión entre dos vehículos en Vélez-Málaga

Una mujer de 48 años ha resultado herida tras una colisión entre dos vehículos en el municipio de Vélez-Málaga, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El accidente de tráfico ha tenido lugar este miércoles en la A-356, en el kilómetro 44, a la altura de la gasolinera del Trapiche, en el citado municipio malagueño.

Traslado de la mujer en helicóptero al Hospital Regional. / diputación málaga

De inmediato, el 112 ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, de los bomberos y de los servicios sanitarios. Por su parte, la dotación de Vélez-Málaga de los bomberos ha tenido que excarcelar a la conductora y única ocupante de uno de los vehículos, que ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada en helicóptero al Hospital Regional de Málaga.

Según los bomberos, el otro conductor, y también único ocupante, salió del coche por sus propios medios y fue atendido por los sanitarios. Los bomberos también han llevado a cabo labores posteriores de estabilización de los vehículos y limpieza de la calzada.