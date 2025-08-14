Rincón de la Victoria mejora la cubierta del gimnasio del CEIP Manuel Laza Palacio

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está llevando a cabo las obras de mejora de la cubierta del gimnasio del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Laza Palacio, con una inversión de 19.208 euros a cargo del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025-2ª Fase (PAEM) de la Diputación provincial de Málaga.

Los trabajos, que ya superan el 50% de ejecución, tienen como objetivo impedir las filtraciones de aguas pluviales en las instalaciones mediante la instalación de una nueva capa de impermeabilización.

Los trabajos consisten en el levantar los elementos de impermeabilización, que se encontraban en mal estado; el picado de todo el perímetro de la cubierta y la colocación de una lámina asfáltica de 4 kg sobre unos 265 metros cuadrados, así como su protección mediante manta geotextil. También se ha vertido una capa de protección de 5 centímetros de hormigón y grava en toda su superficie. Será objeto de reparación los petos de protección y albardillas.

La obra está siendo ejecutada por la empresa adjudicataria Antonio Jesús Guerra Martín, con un plazo estimado de ejecución de dos meses.

