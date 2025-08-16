Patricia Navarro y Francisco Salado, pisadores de honor de Cómpeta

Cómpeta celebró la 50 Noche del Vino, una fiesta en la que la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, fueron galardonados como pisadores de honor.

La plaza de la Vendimia de este municipio de la Axarquía acogió la pisá de la uva moscatel, con la participación de autoridades y vecinos, al son de los fandangos de Cómpeta y de las pandas de verdiales llegadas de distintas localidades, así como de la apertura del mercado medieval.

A continuación se entregaron los premios Pisador y Vendimiador de Honor a personas o entidades que hayan contribuido al desarrollo del municipio. Por ello, fueron galardonados Rosario Requena, como agricultora del pasado, José Rojo, como agricultor del presente, Samuel Rodríguez, como agricultor del futuro, y Patricia Navarro y Francisco Salado como pisadores de honor.

La fiesta continuó con un almuerzo campero con migas de harinas, ensalada arriera, bacalao, uvas y el vino local. Ya por la noche el municipio acogió una velada flamenca con actuaciones en la plaza de Almijara, en la que brillaron Estrella Morente y Paco Candela, acompañados por los espectáculos del cuadro flamenco de Daniel Romero, la música de Miguel Botana y sesiones de DJ a cargo de Les Castizos.

