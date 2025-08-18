Detenidos en Rincón de la Victoria por asaltar una nave municipal y pagar pedidos de comida con dinero falso

Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil su presunta implicación en varios robos con fuerza, sustracción de ciclomotores y falsificación de moneda en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. Los arrestos han sido posibles gracias a una investigación que se inició a finales de mayo tras una actuación de la Policía Local de esta localidad en la que los agentes intervinieron un vehículo que transportaba diversos materiales como cableado de diferentes grosores y longitudes y herramientas de gran valor.

La Comandancia de Málaga ha informado este lunes de que el caso fue asumido por los investigadores del Puesto de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria, quienes comprobaron que esa misma noche se había producido un robo con fuerza en la nave municipal de los Servicios Operativos del Ayuntamiento y que los efectos sustraídos coincidían con los materiales hallados en el vehículo. La colaboración entre ambos cuerpos permitió identificar a cuatro individuos como presuntos autores de los hechos y, además, vincularlos con varios delitos detectados este municipio y en Málaga capital.

Dinero falso

"Estos individuos habrían puesto en circulación billetes falsificados a través de pagos en efectivo a repartidores de comida rápida, hechos fueron denunciados por los trabajadores de las empresas de reparto a domicilio que hicieron entrega de los billetes falsos", han explicado en un comunicado. Además, dos de los arrestados también han sido acusados de la sustracción de tres ciclomotores que ya han sido recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. El pasado mes de junio se procedió a la localización y detención de estas cuatro personas por los delitos de robo con fuerza, sustracción de ciclomotor y falsificación de moneda, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.