Investigados por capturar aves fringílidas con medios ilegales en una charca de Macharaviaya

La Guardia Civil investiga a dos hombres que fueron sorprendidos utilizando medios no selectivos de captura de pájaros en la localidad malagueña de Macharaviaya. La Comandancia de Málaga ha informado este jueves de una actuación que tuvo lugar el pasado día 19 de junio, cuando unos agentes que se encontraban por una zona del municipio conocida como Arroyo de Porcín localizaron a dos individuos que manipulaban "medios ilegales para la captura de aves fringílidas" junto a una charca natural que es punto habitual de paso y bebida de aves silvestres.

"Estas personas tenían desplegada una red vertical tipo aguacero, de unos dos metros de anchura y cincuenta centímetros de alto, así como disponían en una jaula un ave fringílida viva utilizada como reclamo sonoro", han explicado. Durante la inspección de todo el equipo que llevaban se halló otra jaula con dos aves vivas de la misma especie, teniendo una de ellas la pata izquierda atada a un clavo para impedir su huida.

Aves intervenidas. / L.O.

Además, disponían de otras dos redes tipo copillo, una malla vertical con cuatro cañas de mimbre entrelazadas y ocho clavos metálicos utilizados como anclaje. Los dos varones fueron identificados como dos vecinos de la zona de 62 y 72 años, siendo investigados por un delito contra la fauna silvestre.

Pájaros cantores

La Guardia Civil recuerda que las aves intervenidas, de la familia de los paseriformes, están protegidas por la normativa nacional y europea y su captura está expresamente prohibida al no tratarse de especies cinegéticas. Entre los ejemplares más comunes está el jilguero, el pardillo común, el pinzón común o el verdecillo. Estos pájaros son muy valorados por su canto, aunque sus capturas también están orientadas al consumo.