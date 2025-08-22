Rincón de la Victoria inaugura el nuevo Paseo Fluvial de Granadillas

El nuevo Paseo Fluvial de Granadillas de Rincón de la Victoria ya es una realidad tras la inauguración por parte del alcalde, Francisco Salado (PP), este jueves. Con esta actuación se ha puesto en valor una gran zona natural de 9.709,41 metros cuadrados que une las dos principales arterias del municipios con el litoral, además de ser nexo de unión entre la Gran Senda de Málaga con la Gran Senda de la Axarquía y la Senda Litoral.

Para poner en valor este nuevo espacio se ha actuado en una superficie de 9.709,41 metros cuadrados, teniendo en cuenta los 6.937,79 metros cuadrados principales, pero también los 2.771,62 metros cuadrados de los taludes del arroyo donde también se ha procedido a su adecentamiento.

«Este proyecto cumple con varios objetivos. Por un lado, ponemos en valor una zona degradada para el uso y disfrute de los vecinos y visitantes. Y lo hacemos con un claro compromiso medioambiental por la cantidad de árboles plantados, pero también por ser nexo de unión entre las dos principales arterias del municipio, invitando al paseo o al uso de la bicicleta. Un gran número de vecinos que viven en zonas tan concurridas como Locea y Cotomar tendrán un acceso fácil, cómodo y seguro», explicó Salado.

El regidor destacó también otro de los fines últimos de este paseo fluvial. «Me gustaría destacar que con estas obras no sólo se mejora de forma medioambiental la zona, sino que logramos mejorar la capacidad hidráulica del cauce, por una parte, y en la urbanización de los márgenes por otra, haciendo compatible el carácter natural y urbano de la zona. Además, se mejorará la seguridad frente al riesgo de inundaciones».

Presupuesto

La inversión de este proyecto, que asciende a 691.229,52 euros, ha sido financiada al 95% por la Diputación provincial de Málaga, mientras que el 5% restante corre a cuenta del Ayuntamiento. Y en la misma, se ha incluido la restauración y puesta en valor de un acueducto de finales del siglo XIX, último vestigio de aprovechamiento tradicional de agua para riegos.

El edil de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz (PP), acompañó al alcalde durante la apertura y el recorrido del Paseo Fluvial en el que también participaron el vicepresidente segundo de la Diputación, Manuel Marmolejo, ediles de la cooperación municipales, y miembros del tejido asociativo, deportivo y empresarial de Rincón de la Victoria.