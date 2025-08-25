La Diputación licita por casi 1,5 millones de euros el arreglo de la carretera entre Benamargosa y Riogordo

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 1.488.722,45 euros la rehabilitación estructural de la plataforma y drenaje de la carretera MA-3107, de Benamargosa a Riogordo, en un tramo de algo más de tres kilómetros, en concreto entre los puntos kilométricos 10+370 y 13+740.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo drenaje longitudinal y transversal, la reparación de las deformaciones de la calzada y el refuerzo del firme en el tramo mencionado.

Salado ha indicado que con este proyecto se completa el arreglo de la vía, en la que ya se actuó en dos fases anteriores. En una primera actuación se invirtieron medio millón de euros en unos seis kilómetros y medio, con una capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor, efectuando obras complementarias como la ejecución de una escollera en un tramo estrecho.

Posteriormente, ha indicado, se destinaron casi 340.000 euros a solventar las deficiencias del tramo ubicado entre los puntos kilométricos 13+740 y 17+410.

Salado ha incidido en que "en total, en las tres fases, suman 2,3 millones de euros para solventar los problemas estructurales de esta carretera, afectada por numerosos blandones, deformaciones y asentamientos que afectaban a la plataforma, debido a la poca capacidad portante del firme existente, a los terrenos arcillosos sobre los que discurre su trazado y a las deficiencias en el drenaje tanto longitudinal como transversal de la vía".

Actuaciones

El proyecto de la tercera fase del arreglo de la MA-3107, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, se desarrollará en el tramo más deteriorado de la carretera, que tiene un ancho medio de 7,25 metros.

La inexistencia de cunetas en algunas zonas y las infiltraciones hacia la plataforma han agravado aún más las consecuencias de mantener con humedad permanente los suelos arcillosos sobre los que se apoya la plataforma, ocasionando deformaciones y asentamientos frecuentes en la calzada.

Con las actuaciones previstas se pretenden paliar en gran medida las afecciones a las que se ve sometida la carretera, dotándola de mayor capacidad estructural, que se consigue rebajando la cota del nivel freático bajo la plataforma.

Para ello, se ejecutarán en el lado de desmonte cunetas hormigonadas de tipología pisable y sistemas de drenaje profundos longitudinales bajo las mismas, desaguando en las obras de drenaje transversal para interceptar infiltraciones hacia la plataforma.

Las acciones sobre el drenaje longitudinal de la carretera consistirán en la instalación de tubos de drenaje previa excavación en zanja de la plataforma, la adecuación de cunetas sin revestir en los tramos donde no se ejecuten cunetas hormigonadas y la ejecución de cunetas pisables de hormigón y de pasos salvacunetas o badenes.

En cuanto a la mejora del drenaje transversal de la carretera, se realizará la sustitución de los tubos que presenten deformaciones o desplazamientos y la construcción de escolleras de protección.

Paralelamente, se repararán las zonas de la calzada que presentan deformaciones y asentamientos, para lo que se demolerá el firme existente y se excavará hasta metro y medio de profundidad. Previamente a la extensión de la capa de rodadura de refuerzo, en los tramos más deteriorados en los que no sea necesario efectuar saneo, se procederá a efectuar una regularización del firme.

Y las obras se completarán con la señalización horizontal en los bordes de la calzada y el desplazamiento al exterior de la plataforma de la señalización vertical que con la actuación quede situada dentro de las cunetas pisables.