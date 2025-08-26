Vélez-Málaga anuncia los candidatos al Escudo de Oro del municipio

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anunciado este martes a los candidatos propuestos por las distintas formaciones políticas de la Corporación municipal para recibir el Escudo de Oro de la ciudad. Antonio Guerra, José Antonio Atencia, Álvaro Manén, Estefanía Martínez 'Pedrita Parker' y la banda municipal de música podrán obtener el citado premio el próximo 14 de septiembre cuando se entregará en el Teatro del Carmen.

Este premio se trata de una de las más altas distinciones municipales, que tiene su origen en 1999, y cuyos candidatos tiene aún que ser refrendados en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el 29 de agosto, según lo ha detallado en un comunicado el Consistorio.

El Escudo de Oro dignifica la labor, trayectoria personal y profesional de personalidades y colectivos del municipio y se trata de una cita "ineludible", en la que se reivindica "la valía e implicación con la localidad, y en la que toman parte distintas personalidades, entidades y asociaciones de la capital de la Axarquía".

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, junto con los portavoces del resto de grupos, ha dado a conocer a los cinco candidatos propuestos en la junta de gobierno local. "Estamos ante hombres y mujeres que han brindado su trabajo con esmero y dedicación y han prestado su desempeño para el desarrollo, promoción y crecimiento del municipio", han explicado desde el Ayuntamiento.

"Identidad de Vélez-Málaga"

"Nos encontramos en el día de hoy ante una de esas citas que forman parte de la identidad de Vélez-Málaga, puesto que la designación de los Escudos de Oro de la ciudad significa reivindicar y poner en valor el trabajo, entrega y vínculo de personas y colectivos que, en su trayectoria de vida o profesión, han contribuido a que nuestro municipio sea, a día de hoy, lo que es, que han aportado su granito de arena para concebir un entorno de desarrollo y progreso", ha dicho el alcalde veleño.

En esa misma línea, ha refrendado su "satisfacción e inmenso placer" por "volver a estar aquí para anunciar una noticia de semejante envergadura y trascendencia. Sin duda, hoy es un día importante para nuestro municipio, porque damos a conocer las cinco propuestas, cada una perteneciente a un grupo político, de cinco personas que representan los valores y la idiosincrasia del municipio de Vélez-Málaga, cinco hombres y mujeres que han trabajado y han tenido un papel relevante en la promoción de nuestra tierra, para mejorarla o contribuir a su desarrollo".

"Personas acreedoras de un reconocimiento de este calado por todos los vecinos, que han destinado su tiempo a hacer que Vélez-Málaga crezca y amplíe sus fronteras más allá de nuestra tierra. Sólo puedo ofrecer un sincero y cariñoso gracias", ha añadido.

Los candidatos

Antonio Guerra Ruiz, a propuesta del Partido Popular, es un bailaor veleño de dilatada trayectoria y un referente indiscutible del arte flamenco. Se inició en los Coros y Danzas locales, tras lo cual se formó con figuras como Farruco, Matilde Coral o Concha Calero, entre otros. Por su lado, el candidato de Gipmtm es José Antonio Atencia Alba, quien es "un referente empresarial de Vélez-Málaga, partícipe de numerosos proyectos y un apasionado de la música".

Por su parte, Álvaro Manén Ranea, que es la propuesta de Andalucía por Sí, es un artista plástico multidisciplinar y autodidacta veleño que durante años "ha investigado en torno al color, la forma, la materia y la emoción".

Asimismo, Estefanía Martínez, conocida artísticamente como 'Pedrita Parker', es la propuesta del PSOE y "abanderada del municipio desde su dedicación profesional, siendo una de las figuras más relevantes del panorama cultural y creativo contemporáneo de Andalucía".

Por último, la propuesta de Vox es la banda municipal de música de Vélez-Málaga, que es "heredera directa" de la Capilla de Música fundada en 1684, y "una de las instituciones más antiguas, queridas y representativas del patrimonio cultural veleño", además de "un símbolo emblemático indispensable de la identidad local".