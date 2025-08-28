Un muerto y cuatro mujeres heridas en una colisión entre dos turismos en La Viñuela

Un hombre ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, en un accidente de tráfico en La Viñuela entre dos vehículos que han colisionado, según ha informado este jueves el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar casi a las 22.00 horas de este miércoles y varios testigos llamaron al 112 para alertar de una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 36 de la A-356, explicando que había personas heridas y atrapadas en los coches.

La sala de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente han confirmado que un varón de 38 años resultó fallecido y hubo cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores de edad: dos jóvenes de 16 años que fueron evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Regional de Málaga y una mujer de 49, que también fue evacuada hasta este centro sanitario de referencia en la capital malagueña.