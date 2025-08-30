Almáchar espera a 15.000 visitantes en su Fiesta del Ajoblanco

Almáchar, en la comarca de la Axarquía, celebrará el sábado 6 de septiembre la 55 edición de la Fiesta del Ajoblanco, que espera la visita de 15.000 personas.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, presentó este viernes junto al alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, esta fiesta «donde se pone el foco en la gastronomía malagueña como uno de nuestros principales activos turísticos».

Navarro participó en la presentación en la que también estuvieron presentes el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; y la diputada provincial de Recursos Europeos y Recursos Humanos, Sandra Extremera.

La delegada agradeció al Ayuntamiento de Almáchar su esfuerzo por mantener vivas, con este evento, las tradiciones más arraigadas de la Axarquía. «Fiestas como las del Ajoblanco permiten seguir poniendo en valor los productos con mayor tradición agrícola, como es la uva moscatel, así como uno de los platos de los que puede presumir la gastronomía malagueña; y con ello seguir apostando por el turismo interior para crear riqueza y empleo en nuestros pueblos», ha afirmado.

El ajoblanco es una bebida típica de la zona elaborada a base de miga de pan, ajo y almendras. / l.o.

Una receta sencilla

En esta edición la Fiesta del Ajoblanco, declarada Fiesta de Singularidad Turística y de Interés turístico Nacional de Andalucía, está previsto repartir más de 4.000 litros de este plato, una receta ancestral que tiene su base en los trabajadores del campo que preparaban su sustento en función de aquello que había en el terreno.

«Su elaboración, a base de almendra, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre ha impulsado durante años el consumo de proximidad, con un compañero inseparable: la uva moscatel», afirmó Navarro. Este producto y el sistema productivo de la Axarquía permitieron que la FAO lo reconociera en 2018 como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), una distinción que reconoce la excepcionalidad de este cultivo tradicional de la uva moscatel cuya producción artesanal es única en el mundo.

En la Fiesta del Ajoblanco se espera la asistencia de 15.000 personas, según ha concretado el alcalde de Almáchar, y en la que los visitantes tendrán la oportunidad de degustar no sólo el tradicional ajoblanco sino también la uva moscatel y otros productos de la zona como el vino y las pasas.

Suscríbete para seguir leyendo