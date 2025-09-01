El concurso de verdiales de Benagalbón celebrará su 30ª edición el 20 de septiembre

Las calles de Benagalbón se engalanarán para celebrar el próximo 20 de septiembre el XXX Concurso Tradicional de Verdiales, estilo Montes, con el propósito de difundir y fomentar la más ancestral fiesta malagueña en su genuino carácter. El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado los actos relativos a este certamen junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Mari Paz Couto; la presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo; el presidente Federación de Pandas, José María Cuenca, y el autor del cartel de este año, Antonio Montiel, Hijo Predilecto de la Provincia.

“Creo que no hay mejor manera de empezar el mes de septiembre que presentando una de las fiestas más populares y atractivas del panorama provincial”, ha afirmado Salado, quien ha añadido que en Benagalbón se vive la fiesta de los verdiales como en ningún otro sitio”.

“Las calles engalanadas se abarrotan de vecinos y visitantes, amantes y curiosos de la fiesta de los verdiales, mientras las pandas abordan primero el tradicional choque a los pies de la Iglesia de la Nuestra Señora de la Candelaria, para después convertir el pueblo al completo en un inmenso escenario donde fiestero y oyente se tocan de la mano”, ha explicado el presidente de la Diputación en relación al desarrollo de la fiesta.

Presentación del Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón. / L.O.

Con motivo de esta 30ª edición, el próximo viernes 12 de septiembre tendrá lugar el pregón, que este año corre a cargo de Gonzalo Rojo, en los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana –precisamente este año Rojo ha sido homenajeado en la Bienal de Arte Flamenco-. Ese mismo día, también se inaugurará una exposición que rememora los carteles anunciadores de la fiesta a lo largo de estos años, con la colaboración de Fernando de la Rosa. Francisco Hernández, Eugenio Chicano, Robert Harvey, Buly, Marina Barbado, Enrique Brinkmann o Xavier Vilató son algunos de los artistas que han protagonizado el cartel en ese tiempo.

Por su parte, Rojo sucede como pregonero a personalidades de la talla de Manuel Alcántara, Miguel Romero Esteo, Juvenal Soto, Salvador Moreno Peralta o José María de Luna.

Choque de pandas

Un total de doce pandas acudirán el 20 de septiembre a Benagalbón. Diez de ellas son del estilo Montes para participar en el choque: Primera de los Montes, Panda de Montes del Guadalmedina, Panda de Moclinejo, Panda de Jotrón y Lomillas, Panda Santa Catalina, Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda La Cepa, Panda Santón Pitar, Panda Bataná y Panda Primera de Benagalbón. Y habrá otras dos invitadas: Arroyo Conca (del estilo Comares) y Raíces de Almogía (del estilo Almogía).

Este año habrá también novedades que afectarán a las propias pandas durante la noche de fiesta y cante que se extenderá hasta la madrugada: un Premio a la Copla de Pique y se recuperarán los juegos tradicionales durante las propias actuaciones de las pandas.

El presidente ha subrayado la importancia de la Peña El Revezo en el desarrollo de esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial –“auténtico motor y corazón de este concurso”, ha dicho- y de las gentes de Benagalbón.