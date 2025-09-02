Agricultores de mango critican que cobran solo 80 céntimos por kilo que se vende entre cuatro y seis euros

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Málaga ha criticado este martes que los productores de mango cobran sólo 80 céntimos por kilo, mientras que los consumidores pagan entre cuatro y seis euros por esta fruta en los mercados.

"Los pequeños productores de mango nos estamos hundiendo. El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño y cuando ya no estemos y dejemos de producir, la sociedad se comerá productos de fuera de España, de menor calidad y a precios desorbitados", ha criticado en un comunicado el secretario de Subtropicales en UPA Málaga y productor de mango, Francisco Pineda.

En el comienzo de la campaña de mangos, UPA Málaga ha criticado que los precios en origen están "por los suelos". "Y eso a pesar de que habrá una buena producción, que duplicará la del año pasado", han apuntado desde la organización.

Pineda ha explicado que "un mango que pesa entre 400 y 800 gramos, nos lo pagan a un euro. Por debajo de 400 gramos ya lo consideran para destrío, por lo que nos pagan entre 35 y 40 céntimos". Esto representa aproximadamente un 20% de la cosecha, por lo que la media sale a unos 80 céntimos.

"Este año hablamos de una cosecha cercana a las 35.000 toneladas de mango, cuando en 2024 fueron 17.000 toneladas. La gran diferencia es que el año pasado cobramos, de media, 1,50 euros el kilo y en este inicio de campaña los precios oscilan entre los 70 y los 80 céntimos", ha lamentado Pineda.

Así, ha calculado que habrá una media de 18.000 kilos por hectárea, con unos 70 céntimos menos de diferencia entre el año pasado y este: "Tenemos unas pérdidas de más de 12.600 euros por hectárea. Vamos, que si cubrimos los costes de producción ya nos podemos dar por contentos", ha criticado el productor y responsable de Subtropicales de UPA Málaga.

De este modo, ha profundizado en algo que ha calificado como "lógico": "Un mango de 300 gramos es el idóneo para comer. Se trata de una fruta maravillosa, de una calidad excepcional, y, sin embargo, en origen no la consideran apta por pesaje y te la catalogan para destrío, por lo que te la pagan a 40 céntimos de media".

"Vamos, que la pieza se la pagan al agricultor a doce céntimos, cuando los consumidores están pagando unos seis euros el kilo en los lineales", ha continuado Pineda.

Por su parte, el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha insistido en que "estamos cansados de denunciar los precios de ruina que cobramos por unos mangos que han pasado de ser un producto estrella a dejar a los agricultores estrellados".

Ha explicado que este pasado 1 de septiembre ha comenzado la campaña de recolección con la generalización de la entrada de esta fruta. "El problema es que antes de empezar ya habían bajado los precios, porque lo que había era fruta verde, de menor calidad, que se ha defendido más o menos bien", ha añadido. "Ahora, muchos agricultores comienzan la recolección con un precio de 80 céntimos por kilo. Y, posiblemente, la semana que viene el precio seguirá bajando", ha criticado Moscoso

Ley de la Cadena Alimentaria

En este sentido, desde UPA Málaga se han quejado de que la Ley de la Cadena Alimentaria "no se cumple" en lo relativo al sector de los productos subtropicales, al tiempo que ha lamentado "la falta de control por parte de la Junta de Andalucía".

"Solo con la puesta en marcha, de verdad, de la legislación que existe podremos solucionar este grave problema de abusos en los precios en origen. Tenemos que garantizar un precio digno por encima de los costes de producción porque, si no es así, el campo no será atractivo para los jóvenes y no se producirá el ansiado relevo generacional", ha apostillado Moscoso.

Al respecto, Pineda ha enfatizado que "la Ley de la Cadena no funciona, no existen controles, y, encima, hay una clara falta de unión de los agricultores en cooperativas. Este liberalismo económico lo único que hace es hundir al pequeño productor".

Por último, ha considerado que esta es "una situación extrapolable a todo el sector primario". "En nuestro caso concreto competimos con el procedente de Sudamérica y, ahora, cuando es la época de comer mango, es cuando algunos hacen el agosto a costa del esfuerzo de los pequeños productores", ha concluido.