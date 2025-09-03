La investigación apunta una muerte accidental del desaparecido hallado en un pozo de Vélez

La investigación del caso del cadáver del hombre desaparecido en Vélez-Málaga y hallado en un pozo el pasado luness apunta a que se trata de una muerte accidental, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Policialmente no hay duda de que el cuerpo encontrado corresponde al vecino desaparecido ocho días antes tras haber salido con tres perros y la hipótesis de los agentes de la Policía Nacional encargados de las pesquisas es que el fallecimiento fue por accidente.

También lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha asegurado este miércoles que "todo hace pensar" que el cadáver corresponde al hombre de 52 años desaparecido en dicha localidad hace ocho días. "En principio, todo hace pensar que el vecino desaparecido corresponde con el cadáver desgraciadamente encontrado ayer en un pozo en Vélez-Málaga, por la ropa, sobre todo, y por las características de la persona", ha manifestado Salas en declaraciones a los periodistas.

El subdelegado ha agregado que "sin embargo, las pruebas científicas y de autopsia todavía no están finalizadas, con lo cual estamos a la espera para determinarlo oficialmente".

Pozo descubierto

Aunque el cadáver, que estaba dentro del agua, presentaba cierto deterioro, exteriormente no se apreciaron signos de violencia. El cuerpo fue localizado en una finca privada en un pozo de 11 metros de profundidad que, al parecer, estaba descubierto y junto a uno de los perros, que estaba vivo y fue rescatado.

El Ayuntamiento analiza un expediente administrativo porque se le estaba reclamando al propietario del solar que actuara, indicaron fuentes municipales. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga rescataron el cadáver del pozo, que tenía tres metros de agua y está situado junto a la Explanada de la Estación de la ciudad y la carretera de Loja.

El cadáver fue hallado por un ciudadano que avisó sobre las 19.30 horas del lunes de que había una persona fallecida en un pozo y que, dado el olor que desprendía la zona, creía que podía llevar varios días. En ese momento, el 112 dio aviso a los servicios sanitarios del 061, a la Policía Nacional y a efectivos de bomberos, que sacaron el cuerpo del pozo utilizando un vehículo de altura a modo de grúa.