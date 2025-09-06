Sorteos
El tercer premio de la Lotería Nacional toca en Torrox
El número 17.996, con un premio de 150.000 euros, se ha vendido en el despacho receptor número 50.510 de Torrox
EP
El tercer premio, del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 6 de septiembre, dotado con 150.000 euros al número 17.996, que se ha vendido en el despacho receptor número 50.510 de Torrox, sito en la Avenida del Faro, 3. Este mismo premio también ha sonreído a la provincia de Sevilla, concretamente a la administración número 1 de Osuna. El primer premio, que ha correspondido al 88.589 y que está dotado con 1.500.000 euros al número, ha tocado en La Coruña y Valladolid.
El segundo premio, dotado de 300.000 euros al número, ha recaído en el 23.563 y ha tocado, entre otras localidades, en la población sevillana de San José de la Rinconada.
En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este segundo premio se ha vendido en la administración número 1 de San José de la Rinconada, sita en la calle Virgen de la Esperanza, 20, así como, fuera de Andalucía, en Pamplona.
Fuera de Andalucía, el tercer premio se ha vendido en Madrid, Teruel y en la provincia de Toledo, tanto en la capital como en el municipio de Mocejón. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 4 y 0.
