Miles de asistentes celebran en Torre del Mar los 10 años del festival acrobático aéreo

Cazas a reacción, patrullas acrobáticas, aviones históricos y otras aeronaves junto a paracaidistas han participado este domingo en el X Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, que han presenciado miles de personas.

Las acrobacias, los cruces y figuras dibujadas en el cielo por las naves con sus pasadas y los saltos de los paracaidistas han hecho disfrutar al público que ha llenado las playas y proximidades de este turístico núcleo poblacional de la Costa del Sol Oriental, como es tradicional cada año desde hace una década

Piruetas y giros imposibles

Los llamativos vuelos con piruetas aéreas y giros han dejado con la boca abierta a quienes se han acercado a esta convocatoria, desarrollada sobre la bahía del mar Mediterráneo en ese enclave, cuyo cielo han surcado una amplia variedad de aeronaves.

Unas 300.000 personas llegó a concitar este festival el año anterior y en esta ocasión el cielo nublado y algunas pocas gotas de lluvia caídas no han restado interés al acontecimiento.

Cuatro horas de disfrute

El evento, que se ha prolongado durante cuatro horas, ha incluido al espectacular Eurofighter, una de las aeronaves más sonoras y ágiles que destaca como referente de la tecnología aeronáutica desarrollada en Europa, para demostrar toda su potencia en vuelo.

También la Patrulla ASPA, 'Team Raven' con seis aeronaves, Nanchang CJ-6 Routine o UTVA Aero 3, entre otras.

Han efectuado saltos en la exhibición los paracaidistas de la Patrulla PAPEA del Ejército del Aire y del Espacio, pero también de la Guardia Civil, instituto armado que además ha participado con su nave Casa CN-235 y con su helicóptero Dauphin AS365.

También han intervenido helicópteros de la Armada y de la Policía Nacional, aeronaves del Real Aeroclub de Sevilla y el Cessna 150 Aerobat, y se ha sumado igualmente para participar la Patrulla de Honores del Ejército del Aire.

Otras actividades

Paralelamente al festival se han llevado a cabo también una exhibición de aeromodelismo en el Paseo Marítimo de Poniente por el Club Aeromodelismo Axarquía y firmas de póster de los pilotos, una iniciativa que ayuda a promover la pasión por este mundo entre las nuevas generaciones.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Cultural Aeronáutica Española organizan el festival y desde el Consistorio han destacado que consolida al municipio como un referente en la cultura aeronáutica y que ha alcanzado un excelente nivel, capaz de competir con cualquier certamen europeo de esta índole.

Oferta turística y cultura

Consideran que es uno de los acontecimientos más multitudinarios del municipio, que contribuye a potenciar su oferta turística, cultural y de ocio, que es un motor para la dinamización de la economía local y que desde que se cambió de julio a septiembre ha alargado la temporada vacacional.

El director del certamen, Pablo González, considera que este festival se ha convertido en un referente a nivel nacional en el ámbito de la cultura aeronáutica.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, resaltó la apuesta por la aviación en el municipio que ha ido creciendo en los últimos años, con un aeródromo de gran actividad y tres escuelas de pilotos en la zona.