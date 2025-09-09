Rincón de la Victoria ya disfruta su Fiesta del Boquerón Victoriano

Degustaciones de boquerones, showcooking de reconocidos cocineros, la recreación de la tradicional tirada del copo o un desayuno marengo. Estas y otras actividades se viven ya en Rincón de la Victoria, donde este lunes ha comenzado la Fiesta del Boquerón Victoriano, un evento declarado de Singularidad Turística por la Diputación y que se celebra hasta el 14 de septiembre.

El alcalde de Rincón y presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha inaugurado el evento, que ha definido como la mejor carta de presentación al mundo en lo que a gastronomía se refiere.

Salado ha animado a todos los presentes a disfrutar de estos días y de las actividades programadas como la cocina en directo, las degustaciones gratuitas de boquerones, las más de 60 propuestas culinarias en la red de restaurantes del boquerón y de la gran Feria Sabor a Málaga.

La primera jornada de este gran evento gastronómico, al que este año se han adherido más restaurantes, en concreto 43, ha comenzado a las 20.30 horas con Xanty Elías, del restaurante onubense Finca Alfoliz, que cuenta con una estrella Michelin Verde por su proyecto gastronómico sostenible.

Referente en la provincia de Málaga, la Fiesta del Boquerón Victoriano ofrecerá más de mil kilos de boquerones en degustaciones, showcookings y actividades abiertas al público. Además, la Feria de productos agroalimentarios de la marca Sabor a Málaga de la Diputación se celebra en la plaza Al-Ándalus durante el fin de semana.

Entre los objetivos de esta cita, como recordó Salado durante la presentación, se encuentra «el promocionar el consumo del boquerón y las posibilidades culinarias que ofrece, contribuyendo a reactivar el turismo y la economía de Rincón. Y seguimos difundiendo la cultura gastronómica del boquerón fuera del municipio, con presencia en Madrid, donde realizamos otras acciones promocionales a lo largo del año».

El alcalde de Rincon de la Victoria, Francisco Salado, durante la inauguración. / álex Zea

Degustaciones el 12, 13 y 14

Las degustaciones gratuitas de boquerones se pueden disfrutar en numerosos restaurantes. Este año son 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones tienen lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13.00 a 14.30 y de 20.30 a 22.00 horas.

En total, se repartirán mil kilos de boquerones, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Como en años anteriores, hay una carpa solidaria donde se pueden degustar boquerones en vinagre de forma gratuita, en el mismo horario que en los restaurantes, por la compra de bebidas a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

Las demostraciones de cocina en directo se celebran este año en el restaurante Lacaliza a partir de las 20.30 horas, a excepción del viernes 12 de septiembre, que serán en la plaza Al-Ándalus en el marco de la Feria Sabor a Málaga. Esta edición destaca también por tener un perfil de cocina internacional, con un cocinero italiano y otro colombiano, ambos afincados en Málaga. Las demostraciones no se quedarán en la cocina e incluirán también la coctelería de autor.

La presentación de los showcooking correrá a cargo de la actriz y presentadora Laura Río. Maridará los platos la formadora en Vinos de Málaga Mari Ángeles Henares, profesora de la Escuela de Hostelería de Benahavís, y las armonías de aceite vendrán de la mano de Javier Vázquez, maestro de almazara.

La red de restaurantes adheridos al evento cuenta este año con 43 establecimientos , dos más que el año pasado: 13 de Rincón de la Victoria, 26 del resto de la provincia -19 de ellos de Málaga capital-, y también cuatro de Madrid.

Desde este pasado viernes, 5 de septiembre, estos restaurantes elaboran y ofrecen, a precios que oscilan entre los 2,5 y los 24 euros, recetas que se recogerán en un recetario que edita el Ayuntamiento y que se presenta en Fitur con una tirada de 500 ejemplares. El recetario de este año será ya el octavo.

Las degustaciones tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre / álex Zea

Feria Sabor a Málaga

La feria se inaugurará el viernes 12 a las 11.30 horas, y permanecerá abierta al público hasta el domingo 14. Participarán 32 productores de toda la provincia que ofrecerán a vecinos y visitantes lo mejor de la despensa malagueña. La feria contará con un amplio programa de actividades como catas, degustaciones, talleres, presentaciones de productos y actividades musicales y lúdicas.

Así, se celebrarán demostraciones de cocina de restaurantes locales; el primer concurso popular de boquerones en vinagre; un taller de elaboración artesanal de queso ofrecido por Cabraline; otro de cocina y repostería para celiacos impartido por Celi Ali; el ya clásico taller de repostería infantil de Las Delicias de Mi Noe; los conciertos de los grupos Abelito Terrones, Money Makers y Hakuma Matata y el teatro de títeres de Peneque el Valiente.

La Fiesta del Boquerón Victoriano está organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en colaboración con el Área de Comercio, y resto de áreas, y el asesoramiento técnico de GastronÓmico, y está declarada de Singularidad Turística Provincial.

El evento está patrocinado por la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga, así como distintas entidades y empresas que apoyan con su labor la difusión del evento: ACERV, la Universidad de Málaga, Eurotoques, Amuco, Artcua, La Carta Malacitana, Mahos, Gastroarte, la Academia Gastronómica del Málaga, AOVE Spain, la Asociación de Cocineros de Parados y Tecnyhostel.