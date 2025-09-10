Declarado un incendio en el Boquete de Zafarraya de Alcaucín

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja desde primeras horas de este miércoles contra un incendio declarado en la zona de Boquete de Zafarraya en la localidad malagueña de Alcaucín.

Según han informado desde Infoca, los avisos llegaron sobre las 6.00 horas. Hasta la zona se han desplazado cinco grupos de bomberos forestales y cuatro agentes de medio ambiente.

Además, también están en las tareas de extinción dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba. Poco antes de las 9.30 horas, el Infoca ha informado que al operativo se han incorporado dos aviones de carga en tierra y dos autobombas más.

El incendio tiene evolución favorable, según ha informado el Infoca en sus redes sociales.