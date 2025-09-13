Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcaucín sufre el segundo incendio en menos de una semana en la misma zona

Cerca de 40 bomberos forestales y tres medios aéreos combaten un incendio en Alcaucín

Segundo incendio en Alcaucín.

Segundo incendio en Alcaucín. / L. O.

Cerca de 40 bomberos forestales y tres medios aéreos trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio en Alcaucín, el segundo que se declara en menos de una semana y en la misma zona, cerca del Boquete de Zafarraya, en una zona de difícil acceso.

Según informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), hasta la zona se han desplazado casi 50 efectivos, entre ellos, un técnico de operaciones y tres agentes de medio ambiente.

En cuanto a los medios aéreos, el operativo ha habilitado un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

