Accidente
Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Riogordo
El 112 ha detallado en una nota que el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja
Málaga
Un motorista de 41 años ha fallecido este domingo tras un accidente de tráfico registrado en Riogordo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El 112 ha detallado en una nota que el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 23 de la A-356, sentido Casabermeja, poco antes de las 12,00 horas. En ese momento el teléfono 112 ha recibo los primeros avisos en los que se alertaba de una colisión entre una moto y otro vehículo.
Rápidamente, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.
