Incendio
El Plan Infoca da por extinguido el incendio declarado en Alcaucín
El fuego ha quedado extinguido tras haberse declarado este pasado sábado sobre las 07,45 horas de la mañana
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este domingo, a las 11,50 horas, el incendio declarado en el municipio de Alcaucín, que llegó a contar con la intervención de casi 50 efectivos de este servicio.
Según ha informado el Plan Infoca, el fuego ha quedado extinguido tras haberse declarado este pasado sábado sobre las 07,45 horas de la mañana. Esta fase ha podido cumplirse gracias a los trabajos de remate y liquidación de los efectivos del Infoca.
Cabe recordar que las llamas quedaron estabilizadas sobre las 12,00 horas del sábado pasado tras la intervención de casi 50 efectivos, compuesto por dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra, 41 grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medio ambiente y tres vehículos autobombas.
