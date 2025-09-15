Vélez-Málaga convoca las ayudas para el transporte universitario

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha informado este lunes de la convocatorias de ayudas públicas para el transporte universitario de este nuevo curso, tras la que se dotará de una tarjeta de autobús que sólo se podrá usar los días lectivos. Así lo ha anunciado la concejala del ramo, Lourdes Piña, en rueda de prensa, en la que ha destacado las novedades y ayudas relacionadas con el transporte universitario que "favorece a los jóvenes del municipio". Este curso, "tras atender a las demandas vecinales, se ha incorporado un nuevo servicio de vuelta desde la ampliación".

Esta opción se suma a las ya existentes, con autobuses de ida y vuelta desde Torre del Mar y Vélez-Málaga y la línea que conecta a la capital de la Axarquía con Nerja para los alumnos que estudien grados medios y superiores.

"Un año más, presentamos las opciones de transporte que desde el Ayuntamiento ofrecemos a los jóvenes. Al igual que en el curso pasado, los autobuses llegarán a Teatinos y al Campus de El Ejido, dando cobertura a todos los estudiantes de grado en Málaga. Por supuesto, se mantiene la opción Nerja a Vélez-Málaga", ha explicado la edil de Juventud, quien ha detallado que todos estos tienen direcciones de vuelta.

Piña ha destacado "la apuesta por la educación y los jóvenes es inquebrantable. Desde la Concejalía de Juventud mantenemos las propuestas que ya funcionan y escuchamos a los estudiantes y sus necesidades. Por ello, buscamos opciones para que reciban la mejor formación académica posible, y una forma de conseguirlo es proporcionando diferentes rutas en varios horarios".

Desde Vélez-Málaga saldrán cuatro autobuses, siendo dos directos (06.30 y 07.00 horas) y los otros dos de ruta (07.00 y 13.00 horas). Desde Torre del Mar, habrá cinco, dos directos (06.30 y 07.00 horas), y otros tres de ruta (07.15, 07.20 y 13.15 horas). Las vueltas se darán en cuatro turnos (14.15, 14.30, 18.40 y 20.40).

"Como novedad, incorporamos un nuevo servicio a las 18.40 horas para que los jóvenes puedan tomar el autobús sin prisas y la oferta abarque prácticamente todo el día. Con esto, se da cobertura a todos nuestros estudiantes", ha destacado la concejala de Juventud. Esta se suma a las líneas ya existentes, con cuatro opciones de mañana (07.20, 11.35, 13.35 y 16.20 horas) y tres de vuelta (14.15, 17.00 y 21.05 horas)", ha detallado la edil de Juventud. Ha recordado que el Consistorio también ofrece opciones de desplazamiento a otros municipios axárquicos con descuento a través de la tarjeta.

Los interesados pueden presentar sus solicitudes desde este lunes en la Concejalía de Juventud de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, con cita previa. Los requisitos son tener al menos 16 años, estar empadronado en el municipio y estar matriculado en la Universidad de Málaga o Centros de Estudios de Grado Medio y Superior durante el curso 2025-26.