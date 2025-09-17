Las cuevas de El Cantal confirman el primer lenguaje gráfico sistematizado de los últimos neandertales y los primeros homo sapiens

Las Cuevas de El Cantal en Rincón de la Victoria confirman el primer lenguaje gráfico sistematizado de los últimos neandertales y los primeros homos sapiens y el conocimiento que estos tenían del mismo, según han informado desde el Ayuntamiento, apuntando que se trataría de marcadores informativos a modo de códigos o señalética que ayudarían a los exploradores en sus incursiones en las cavidades.

Así, en un comunicado de prensa, el Consistorio ha indicado que el equipo de investigación de las cuevas de Rincón de la Victoria ha realizado "un gran avance" en el conocimiento del lenguaje gráfico de los ocupantes humanos de estas cavidades gracias a que en los últimos diez meses se han realizado estudios en 144 paredes que fueron utilizadas como espacios gráficos. Los análisis muestran una homogeneidad con las primeras fases artísticas publicadas en la Cueva de Ardales y la Cueva de las Suertes en Antequera, han manifestado desde el Consistorio.

La repetición de estas claves gráficas en otras cavidades europeas está siendo analizada por equipos internacionales dentro del proyecto First Art (primer arte), con el que colabora el equipo de investigadores malagueño, compuesto por María del Mar Espejo, Luis-Efrén Fernández, José Ramos, Cristina Liñán, Yolanda del Rosal y Pedro Cantalejo, pertenecientes al Instituto de Investigación Cueva de Nerja, a la Universidad de Cádiz y al Grupo de Investigación PAI-1130 que se encarga de los estudios paleolíticos en el entorno del Estrecho de Gibraltar que han tramitado una prórroga del proyecto de las cuevas rinconeras hasta el verano de 2026, cuando culminarán las investigaciones con los datos que aporten los próximos sondeos arqueológicos.

"La campaña de investigación 2024-2025 está suponiendo para las cuevas del Tesoro y de la Victoria una auténtica actualización del conocimiento sobre las sucesivas ocupaciones humanas que, en estas cavidades de la Bahía de Málaga. Nuestro compromiso en este sentido es absoluto y seguiremos no sólo invirtiendo en conservación y puesta en valor de nuestras cuevas, sino también en la investigación", ha explicado el alcalde, Francisco Salado.

En este sentido, el edil de Cuevas, Antonio José Martín, ha refrendado el apoyo al equipo de investigación malagueño que trabaja en las cavidades de El Cantal. "Nuestra relación es estrecha y venimos respaldando su labor. Venimos cuidando todas las patas sobre las que se sustentan el proyecto global de las cuevas de Rincón de la Victoria: turismo, divulgativo, cultural y científico", ha apuntado.

La obtención de fechas exactas, a través de dos métodos de datación, como es el carbono 14 para los vestigios orgánicos y el Uranio/Torio para las costras y pátinas de carbonato cálcico, "están aclarando las distintas acciones llevadas a cabo en estas cuevas por los seres humanos", en primer lugar en la vertiente de su uso como refugio --los yacimientos arqueológicos están situados bajo los pozos de entradas a las cavidades, en las proximidades de la luz--. Pero también en el uso que se realizó de cuatro galerías profundas, totalmente oscuras, como lugares donde realizaron lo que se ha venido denominando hasta ahora 'Arte rupestre Paleolítico'.

El coordinador del equipo investigador malagueño, Pedro Cantalejo, ha explicado que en estos últimos diez meses se han realizado estudios sobre 144 paredes que fueron utilizadas como espacios gráficos, ya que ya se habían estudiado y publicado 62 paredes en 2007.

A todas ellas se les ha aplicado un protocolo de estudio y aplicación de nuevas tecnologías que han engrosado no sólo el número de acciones realizadas por los pintores paleolítico, sino que han supuesto "una notable mejora" en la resolución de los motivos gráficos conservados, de forma que se puede observar, gracias a aplicaciones informáticas especializadas en la fotografía del arte rupestre, la intensidad de los trazos realizados hace miles de años, "por muy absorbidos que estén por las paredes soportes", ha apuntado.

Cantalejo ha insistido en que, del análisis de este catálogo gráfico paleolítico, se desprende que estas personas, desde hace más de 40.000 años, realizaban incursiones espeleológicas a las profundidades oscuras de estas enormes cuevas rinconeras, en situaciones muy comprometidas de seguridad y accesibilidad, ayudados por antorchas y fundamentalmente por lámparas de mano cargadas de combustible orgánico (grasas, resinas, cera de abeja y vegetales).

Con estos simples puntos de luz realizaron, al menos, una decena de exploraciones y según se desprenden de los datos obtenidos, en todas ellas dejaron sus huellas y marcas indelebles, realizadas con pigmento rojo a base de óxido de hierro, con arcilla de la propia cavidad, obtenida por la descalcificación de las rocas calizas 'terra rossa' (rojizo/marrón) y a punta de carboncillo (trazos negros). A esta paleta de color se le añadieron diseños realizados directamente por impresión de los dedos contra las paredes más blandas de diversas zonas de las cavidades, a modo de grabados directos.

Toda esta simbología, una vez realizada, se iba acumulando en las paredes y era observable como señales en las sucesivas incursiones, realizadas por los grupos de exploradores/as de las siguientes generaciones que también añadieron motivos gráficos, aunque ya poseían otros modelos y cánones de expresión, puesto que introdujeron entre sus pinturas las representaciones de la fauna paleolítica de este territorio.

Desde el Ayuntamiento han indicado que cuando se ha podido analizar las primeras agregaciones en los cuatro sectores se ha encontrado una homogeneidad en algunos signos y marcas que se han puesto en relación con las primeras fases artísticas publicadas en la Cueva de Ardales y Cueva de las Suertes (Antequera), fases arcaicas que están siendo revaluadas en otros yacimientos paleolíticos malagueños.

"Se trataría del primer lenguaje gráfico sistematizado en estas cavidades, probablemente marcadores informativos a modo de códigos o señalética que ayudarían a los exploradores, tanto en su incursión a los lugares más profundos de las galerías, como en su salida hacia el exterior, dado que hay marcas que se ven entrando a la cavidad y marcas que se ven saliendo de la cavidad", ha incidido Cantalejo.

Este primer código anicónico (carece de representaciones naturalistas), se repite con los mismos gestos en decenas de paredes y pese a su simpleza --puntos, barras, manchas, trazos curvos y manos-- entrevé un lenguaje complejo por la multitud de variantes que se agrupan en cada panel (pared con pinturas o grabados), han concluido.