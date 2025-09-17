Denuncian "asfixia" económica del único centro de menores de la Junta en Málaga

El sindicato CSIF ha denunciado lo que califica de "asfixia" por falta de presupuesto del centro de protección de menores de la Junta de Andalucía en Torre del Mar, en Vélez-Málaga, y que sus trabajadores han llegado a abonar del bolsillo propio gastos esenciales. La central sindical ha asegurado que la Administración ha "abandonado" ese centro, el 'Virgen de la Victoria', único en la provincia para acoger a niños y jóvenes en desamparo, ya que afirman que lleva más de cuatro meses sin pagar a proveedores.

Explican que el centro ha acumulado una deuda con proveedores superior a 100.000 euros, "ha limitado el consumo de algunos alimentos como la carne y ha prescindido de servicios como control de aguas y plagas".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la "grave situación" del centro y de que la falta de presupuesto ha llevado a las instalaciones a una situación de "asfixia económica insostenible y que compromete su continuidad".

La organización sindical ha trasladado a la Administración autonómica su "preocupación por el estado de abandono material, económico y funcional del centro", sin que se hayan adoptado medidas efectivas para revertir la situación, que alertan de que "se agrava".

Proveedores dejan de prestar servicio

La principal y "más preocupante deficiencia" denunciada por la central es la falta de presupuesto operativo para cubrir gastos ordinarios y añaden que ña deuda con proveedores ha llevado a algunos de ellos a dejar de prestar servicio tras más de cuatro meses sin abonarse facturas.

CSIF destaca que "esta situación compromete el suministro de bienes básicos como alimentación, limpieza o material de uso diario" y señala que se ha prescindido de servicios externos esenciales para garantizar la salubridad de las instalaciones.

Cabe señalar que las condiciones del edificio son "lamentables" y requiere trabajos de reforma, prometidos por la administración pero que nunca llegan.

Lleva "más de 30 años sin inversión" alguna, presenta "deficiencias importantes en seguridad y salubridad", lo que origina que menores y trabajadores convivan en módulos deteriorados, con techos en mal estado y "problemas de limpieza que incluyen la presencia de plagas".

Las dificultades derivadas de la falta de presupuesto también han causado que los menores no perciban desde hace más de un año el dinero para gastos personales que tienen asignado y los trabajadores muchas veces lo asumen de su bolsillo.

Trabajadores pagan una intervención dental de urgencia a un menor

Los profesionales que atienen a estos niños se han tenido que hacer cargo este verano de los gastos de una intervención dental de urgencia a uno de los menores ante la falta de respuesta de la Administración.

Este centro de protección, con 21 plazas de capacidad, es el único que queda en la provincia, tras el cierre del de Torremolinos en noviembre de 2023 y en él conviven niños con perfiles y edades diferentes, que no siempre tienen garantizada la separación en módulos de convivencia independientes.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, estos menores han podido acceder a actividades educativas o recreativas este verano, ya que la Administración autonómica -según CSIF- ha abandonado tales asignaciones.

"Esta dejación de funciones se refleja también en la dotación de plantilla, insuficiente y con déficit de profesionales de todas las categorías, como educadores, personal de limpieza, vigilancia y mantenimiento. Estos trabajadores trabajan en condiciones pésimas, con una sobrecarga crónica y sin garantías para su seguridad y salud", han resaltado.

La central sindical, que estudia medidas contra la situación, ha exigido acciones urgentes e inmediatas para garantizar una atención digna, segura y profesional a los menores tutelados por la Junta y cree "inadmisible" tal "precariedad estructural y económica".