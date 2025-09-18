Algarrobo celebra su XI Fiesta de la Quema con siete representaciones históricas

Este fin de semana, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, Algarrobo rememora uno de sus episodios históricos más importantes y rinde homenaje a la fallida quema del pueblo en su XI Fiesta de la Quema, declarada de Singularidad Turísticay organizada por la Asociación Histórico Cultural y Recreativa La Quema de Algarrobo. Un año más, la localidad axárquica viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas que se completarán con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Las calles de Algarrobo se llenarán de historia un año más en el penúltimo fin de semana de septiembre con una nueva fiesta de la Quema de Algarrobo, Fiesta de Interés Histórico Cultural que pone en valor los eventos acontecidos en el municipio alrededor del año 1811, cuando los habitantes de Algarrobo lograron evitar la quema del pueblo por parte de las tropas francesas que ocupaban el país, un hecho que determinó que a los algarrobeños se los conozca todavía como ‘los tiznaos’.

El presidente de la asociación organizadora, Sebastián Sánchez, ha señalado que en esta edición se han preparado nuevas actividades para “mostrar otras historias relacionadas con la Quema de Algarrobo y poner en valor al municipio”, iniciativas que completan un fin de semana lleno de historia y muy emocionante.

Programación

Las actividades de esta fiesta comienzan el viernes 19, con el tradicional “Bando del alcalde” para encontrar a Macoloco (Marcos el loco), un bandido que será perseguido a partir de las 18 horas por las estrechas y encantadoras calles de Algarrobo hasta su captura. Esta actividad es “muy interesante ya que en ella puede participar el público que puede entregar o ayudar a Macoloco a escapar, rememorando los juegos infantiles como el pilla-pilla, sin duda la recreación favorita de los más pequeños”.

Programacion de la Quema de Algarrobo / L.O.

A partir de las 22 horas tendrá lugar en el colegio de Algarrobo el Pregón de la XI Edición de la Quema de Algarrobo por José Marcelo Ruiz, poeta local con gran interés en esta fiesta. Tras el pregón, sobre las 23.00 horas, tendrá el lugar el entierro de “Macoloco” y del alcalde Francisco Ramos, una recreación que guiará con riguroso luto el cuerpo de ambos personajes hasta la iglesia del pueblo. El acto, que discurre por las calles de Algarrobo en completa oscuridad, se desarrolla en silencio junto a los asistentes, actividad de la que pueden participar. “Este año, como novedad, se ha elaborado una ruta para recorrer el pueblo acompañado de sonetos y que han escrito miembros de nuestra asociación. Esta acción cuenta además con la participación de la Asociación de Mujeres Dolores Rivas, que leerá los sonetos a los visitantes interesados en conocer el corazón de nuestro pueblo”, ha señalado Sánchez, que ha recordado la importancia de llevar esta fiesta a todos los rincones del municipio por primera vez el sábado 20 a partir de las 10.00 horas, con salida desde la parada de bus ubicada bajo los grupos.

A las 11:30 horas tendrá lugar una conferencia y exposición histórica en la zona del río, que vendrá seguida de los populares concursos de jinetes y amazonas a primera hora de la tarde a las 17 horas. A partir de las 17:30 horas se produce la llegada de los franceses a Algarrobo desde la Avenida Karat hasta el río, seguida de una reunión de mandos para planificar la espectacular batalla del río.

Un momento de la recreación histórica / L.O.

A las 18 horas se produce un espectáculo de baile con caballos y, a partir de las 18.30 horas tendrá lugar la emboscada del Segovia y emboscada francés en el río, recreación histórica que cuenta con mucho dinamismo. Esa misma noche se realizará la elección del bandolero y bandolera infantil y adulto en la carpa del pueblo (20.45 horas). A las 21 horas tendrá lugar en el colegio de Algarrobo la actuación central de estas fiestas, la representación de “La Quema de Algarrobo. El jinete heroico”, recreación histórica de los hechos acontecidos en el año 1811 sobre el intento de quemar este pueblo en plena invasión francesa.

Tras la representación, en la carpa del Parque de la Escalerilla, tendrá lugar la actuación del grupo Triana y posteriormente la actuación de Luigy. El domingo, día final de estas fiestas, comienza a las 11:30 horas con el desfile de “Encuentros históricos” y que comienza desde la parada de bus bajo los grupos y hasta la plaza de la ermita. A las 13 horas comienza la entrega de tortas y subtropicales en la zona de la Ermita.

Un momento de la recreación histórica / L.O.

En esta edición, como novedad, tendrá lugar la representación teatral 'La noche de Melgares' a las 17.00 horas en la carpa, adaptación de la obra 'Caballería Maleante' de Joaquín Dicenta, que narra el encuentro del bandido con el periodista granadino Manuel Paso cuando éste fue a Algarrobo para entregar la limosna recaudada tras el terremoto de 1884 y que dejó en la ruina a los pueblos de la comarca.

El presidente de la AHC Quema de Algarrobo ha señalado que esta edición la preparan “con mucha ilusión” por parte de los socios de la asociación, que llevan meses ensayando y preparando estas actividades. Sánchez anima a que los visitantes vengan caracterizados para esta fiesta y así “vivir desde dentro” la Quema de Algarrobo.

El domingo a las 13.00 horas habrá una degustación de tortas de Algarrobo y de frutas subtropicales, y durante los tres días se celebrará una ruta de la tapa y se podrá visitar el mercado gastronómico con productos de toda la provincia, muchos de ellos, con el sello Sabor a Málaga.