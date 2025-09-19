Benagalbón acoge este sábado el XXX Concurso Tradicional de Verdiales con el choque de pandas estilo Montes

Benagalbón celebra este sábado, 20 de septiembre, su XXX edición del Concurso Tradicional de Verdiales con el choque de pandas estilo Montes.

Para el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP) y presidente de la Diputación de Málaga, "no hay mejor manera de empezar septiembre que presentando una de las fiestas más populares y atractivas del panorama provincial", ya que en "en Benagalbón se vive la fiesta de los verdiales como en ningún otro sitio".

El alcalde añadió en la presentación que las calles engalanadas se abarrotan de vecinos y visitantes, amantes y curiosos de la fiesta malagueña de los verdiales, mientras las pandas "abordan primero el tradicional choque a los pies de la Iglesia de la Nuestra Señora de la Candelaria y después convierten el pueblo en un inmenso escenario donde fiestero y oyente se tocan de la mano", explica.

Pregón y cartel

Con motivo del 30º aniversario el reconocido flamencólogo y comunicador Gonzalo Rojo ofreció el pregón oficial de la fiesta, el pasado viernes, 12 de septiembre, en los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana.

Presentación del Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón. / L.O.

Ese mismo día se inauguró una exposición conmemorativa que recopila los carteles anunciadores de la fiesta a lo largo de estas tres décadas, con obras de artistas como Francisco Hernández, Eugenio Chicano, Robert Harvey, Buly, Marina Barbado, Enrique Brinkmann o Xavier Vilató, gracias a la colaboración de Fernando de la Rosa.

Gonzalo Rojo se suma así a una prestigiosa nómina de pregoneros en la que figuran Manuel Alcántara, Miguel Romero Esteo, Juvenal Soto, Salvador Moreno Peralta o José María de Luna.

El cartel de esta edición especial es el reconocido pintor Antonio Montiel, quien ha dejado muestras una vez más de su arte en una obra realizada con la técnica del carboncillo, que tiene como protagonista a una mujer, la abanderada, que representa un importante papel en estas fiestas.

El concurso

Un total de doce pandas acudirán el 20 de septiembre a Benagalbón. Diez de ellas son del estilo Montes para participar en el choque: Primera de los Montes, Panda de Montes del Guadalmedina, Panda de Moclinejo, Panda de Jotrón y Lomillas, Panda Santa Catalina, Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda La Cepa, Panda Santón Pitar, Panda Bataná y Panda Primera de Benagalbón. Y habrá otras dos invitadas: Arroyo Conca (del estilo Comares) y Raíces de Almogía (del estilo Almogía).

Este año, como novedad, se incorporará un Premio a la Copla de Pique, así como la recuperación de juegos tradicionales que se integrarán en las actuaciones de las pandas durante la noche festiva.

El Choque

El concurso comenzará a las 18.00 horas cuando las pandas efectuarán su entrada al toque de paseo hasta llegar a la plazoleta de la iglesia, donde tendrá lugar el ‘choque de pandas’, una especie de combate entre dos pandas que aceleran el ritmo hasta que una de ellas pierde el compás.

La presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo, organizadora del concurso, ha apelado al lema 'que no te lo cuenten, vívelo tú' y ha invitado a todos los malagueños y visitantes "a vivir una fiesta muy especial".

La panda Primera de Benagalbón actuará este sábado en el XXX Concurso de Verdiales. / L. O.

La entrega de premios tendrá lugar durante la madrugada en la plaza de las Flores del municipio, y la fiesta continuará hasta el amanecer.

Pandas

Los componentes de las pandas participantes conforman un grupo compuesto por el alcalde, abanderado, violín, dos o tres guitarras, dos platilleros y pandero, a los que se añade el baile.

De esta forma las pandas, ataviadas con los tradicionales sombreros de flores y lazos, actúan en las calles y plazas de la localidad, y los vecinos decoran a la antigua usanza con macetas de flores, palmeras y cañizos.