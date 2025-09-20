Torrox celebra ya su Oktoberfest hasta mañana domingo

Torrox, el municipio con el mejor clima de Europa y con una de las colonias de alemanes más extensas de España, vive este fin de semana su tradicional Oktoberfest, una fiesta con lo mejor de la cerveza y la gastronomía alemana que estará acompañada de actuaciones musicales en el parking de Ferrara.

El pasado jueves por la noche, cientos de alemanes participaron en la inauguración del Oktoberfest de Torrox, en la explanada contigua a la zona deportiva de Ferrara, junto al Hotel Iberostar, donde se podrá disfrutar de música en directo, gastronomía y buen ambiente todos los días desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche de mañana domingo, 21 de septiembre.

La inauguración estuvo presidida por el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), y el vicecónsul de Alemania en Málaga, Uwe Löbner, acompañados por miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento y otros representantes diplomáticos del país germano.

El regidor, Óscar Medina, y el vicecónsul de Alemania en Málaga entonaron el «O’ zapft is!», el grito que significa ya «Ya está abierto», y que anuncia anualmente el inicio del Oktoberfest en Múnich.

Por su parte, el vicecónsul de Alemania en Málaga, Uwe Löbner, hizo hincapié en «la amistad que hay en Torrox entre alemanes y españoles, que es muy fuerte, y es algo de lo que estamos muy orgullosos».

Además, declaró que este festival «es muy especial para los cientos de alemanes que viven en Torrox y que se sienten muy bien aquí».

Suscríbete para seguir leyendo