El PSOE se posiciona en contra de la base náutica de La Cala del Moral

El PSOE de Málaga se ha posicionado hoy en contra del proyecto del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la instalación de una base náutica y un embarcadero en la playa de Calaflores de La Cala del Moral.

El proyecto, que se puede consultar íntegro en este enlace, tiene un presupuesto de algo más de un millón de euros y cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Málaga, ya que entra dentro de la estrategia de la institución provincial para fomentar la llamada economía azul, es decir, las actividades económicas en torno al mar.

Para ello, el Consistorio quiere impulsar el proyecto para la instalación de una base náutica y una escuela municipal que permitirán fomentar la práctica de deportes náuticos, como la vela, el surf o el windsurf, en el extremo de la playa de La Cala del Moral situado junto al espigón que da a los túneles de El Cantal.

El embarcadero de La Cala del Moral se construirá sobre el espigón, en dirección a los túnes de El Cantal para no afectar a la zona de baño. / L.O.

Embarcadero

El proyecto incluye un pantalán o embarcadero, como los que existe en Marbella y Estepona, para poder botar las embarcaciones, que se construiría mediante pilotes pasando por encima del actual espigón en dirección hacia los acantilados de El Cantal, para no afectar a la zona de baño (es la propuesta más cara pero menos invasora de las tres planteadas).

El plazo de ejecución de las obras se estima en cuatro meses y la base náutica, como la que quieren contar otros municipios como Torremolinos para complementar su oferta deportiva y turística, se gestionaría mediante concesión administrativa.

En contra

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha manifestado que la playa de La Cala del Moral tiene "un marcado carácter familiar y el PP quiere privatizarla para uso exclusivo de unos pocos propietarios de embarcaciones", por lo que se ha manifestado totalmente en contra de este proyecto.

Varias asociaciones del municipio se están movilizando y han iniciado una recogida de firmas en contra del proyecto que cuenta ya con 2.200 adhesiones y han convocado una manifestación el próximo viernes, a las 18.00 horas, desde el parque Baluma hasta el espigón, para mostrar su rechazo a la construcción de la base náutica y del embarcadero.

Asimismo animan a todos quienes estén en contra a presentar sus alegaciones antes del 24 de septiembre, fecha en la que expira el plazo designado para ello.

A favor

Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, este proyecto no significa privatizar ni degradar el litoral, sino que abre la posibilidad de acercarse a los deportes náuticos a todos los vecinos que lo deseen a través de la escuela municipal.

Añaden que el proyecto cuenta con informes que lo avalan jurídicamente y estudios medioambientales que certifican la protección del entorno natural.

Además, cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Vela, que lo considera estratégico para el desarrollo del deporte náutico en Andalucía, permitirá el acceso de personas con movilidad reducida y aportará un recurso turístico, deportivo y educativo de primer nivel en Rincón de la Victoria.