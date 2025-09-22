Vélez-Málaga estrena este martes una app para conocer en tiempo real la ubicación de los autobuses urbanos

Se acabaron las vacaciones, vuelven el trabajo, el colegio y con ellos las prisas por llegar a tiempo a todos lados. Para facilitar que los vecinos puedan desplazarse en transporte público, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la empresa Alsa, concesionaria del transporte público ponen en marcha este martes, 23 de septiembre, una aplicación móvil que permitirá a los usuarios saber en tiempo real dónde se encuentra el autobús que están esperando.

La aplicación ha sido presentada esta mañana por el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), el concejal de Transportes, Celestino Rivas (PP), y el director de ALSA en la zona Mediterránea, Valeriano Díaz Revilla.

Se trata de alternativa tecnológica que permitirá disponer en el móvil de todas las gestiones vinculadas al del transporte urbano, de forma rápida e interactiva, desde este martes.

Impulsada por la empresa ALSA, la app pretende impulsar el desplazamiento de los ciudadanos en transporte público en la ciudad, facilitándoles, a golpe de click, todos los detalles sobre las diferentes líneas, rutas y horarios, además de consultar las incidencias en el servicio o conocer la ubicación de los vehículos, según ha explicado precisado el regidor veleño.

Vélez--Málaga renueva la flota de autobuses con vehículos híbridos. / L.O.

En cualquier dispositivo

La aplicación se puede descargar de manera gratuita en múltiples dispositivos y sistemas operativos, facilitando la movilidad en transporte público por Vélez-Málaga de manera rápida y eficaz ya que permite conocer la localización de los autobuses a través del sistema Street View (itinerario en tiempo real).

La app se puede manejar de manera interactiva y gratuita, las 24 horas y en tiempo real, a través de cualquier teléfono móvil o tablet, con sistema operativo iOS o Android, y se puede descargar a través de las plataformas Google Play o App Store.

La app es fácil de usar en cualquier dispositivo. / L.O.

App multimedia e interactiva

La app dispone de sistema de alertas y notificaciones, área de favoritos, determinación de mejores trayectos, códigos QR, conexión Wifi disponible en el autobús y una sección tutorial para ayudar a los usuarios a familiarizarse con sus funciones.

En todas las paradas de autobús se instalará un código QR para que los usuarios puedan descargarse la aplicación de manera sencilla, para hacer un seguimiento de los trayectos e itinerarios, con toda la información sobre la ubicación delas paradas, de manera cómoda, sencilla y sostenible la movilidad en el municipio, según el edil del área.

El ejecutivo de ALSA Valeriano Díaz Revilla ha explicado que hasta ahora la información que recibía el usuario era muy limitada y "con esta aplicación damos un salto de calidad muy importante. Queremos que los ciudadanos tengan en su mano toda la información sobre líneas, horarios, trayectos y la ubicación de los autobuses en tiempo real", ha explicado el responsable de la empresa de transporte.

Díaz Revilla ha añadido que el próximo año se va a revisar la tarifa del transporte público y se van a actualizar los costes para avanzar en un transporte público "más cómodo y con mucha mejor información que la que existía hasta hoy".