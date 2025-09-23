El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria impulsa un nuevo aparcamiento público en La Cala del Moral

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere construir un nuevo aparcamiento público en La Cala del Moral que contará con 257 plazas de estacionamiento.

El Consistorio cuenta ya con el estudio geotécnico, el estudio de viabilidad y el anteproyecto, y está redactando el estudio de viabilidad económica para poder sacar a concurso la redacción del proyecto.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Rincón, Francisco Salado (PP), durante el pleno extraordinario celebrado hoy en el Consistorio rinconero. "Este proyecto va a dar respuesta a la enorme necesidad de plazas de aparcamientos en La Cala del Moral, con 257 plazas más", ha manifestado el regidor.

El parking plaza la Laguna de la Cala del Moral se construirá de manera subterránea. / L.O.

Proyecto

El anteproyecto contempla una superficie total construida de 8.714 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con un coste de algo más de 5 millones de euros sin IVA.

El aparcamiento se construiría de manera subterránea y permitiría generar en la cubierta un espacio público para la ordenación de la plaza de 2.000 metros cuadrados, en la que se reservaría un espacio de 400 metros cuadrados para la construcción de un edificio de equipamiento público, según ha explicado Salado.

Una de las plantas del aparcamiento se destinará de manera íntegra a la venta directa para los vecinos de la zona, mientras que otra iría destinada a abonados y la tercera se explotaría en régimen de rotación, según ha especificado el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez (PP).

El Consistorio habilitará 88 plazas de aparcamiento más en los bajos del pabellón Rubén Ruzafa. / L.O.

Aparcamiento de Rubén Ruzafa

El alcalde, Francisco Salado, ha añadido que antes de que finalice el año estará redactado el proyecto para habilitar los bajos del Pabellón Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón como aparcamiento público con 88 plazas para turismos y 28 para motos.

"El Rubén Ruzafa se ha convertido en epicentro de nuestra vida deportiva y existe una necesidad imperiosa de crear plazas de aparcamiento para los miles de usuarios que acuden al complejo deportivo", ha dicho el alcalde.

El proyecto, que está en fase de redacción, plantea casi un centenar de plazas en los sótanos del pabellón y el objetivo del Ayuntamiento es que se liciten las obras el primer trimestre de 2026.

Más aparcamientos

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria trabaja también en otros dos proyectos para construir sendos aparcamientos en Rincón de la Victoria y Benagalbón.

El aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria, que cuenta ya con el estudio de viabilidad y el informe geotécnico, se proyecta en la plaza Miguel Cerezo y contempla dos alternativas, que van desde las 173 hasta las 264 plazas.

Por otro lado, el Consistorio también trabaja en otro proyecto de aparcamiento público en Benagalbón, para el que ya cuenta con el estudio de viabilidad y se centra ahora en la gestión urbanística para obtener los suelos necesarios para construirlo.