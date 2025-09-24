La Cueva de Nerja batió este verano otro récord con casi 200.000 turistas

La Cueva de Nerja acaba de romper todos sus registros de visitantes durante los tres meses de verano. En concreto, el monumento natural que más turistas recibe en Andalucía recibió entre los meses de julio, agosto y septiembre a un total de 197.938 personas. El incremento respecto al mismo periodo de 2024 es muy ligero, como fruto de las políticas de conservación que pesan sobre esta cavidad, cuyo patrimonio prehistórico es inédito en el mundo. No obstante, los números son reseñables porque ya el pasado año se marcó un nuevo máximo anual de visitas desde que en 1960 se acondicionaran los accesos a las denominadas Galerías Turísticas.

Según fuentes de la Fundación que regula la actividad del monumento, este verano se ha seguido «con una tendencia similar a los visitantes del pasado año. Todo siempre medido y controlado por el Instituto de Investigación, que cuida en todo momento de la conservación de la cavidad». Para los máximos responsables de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que posee la presidencia de la propia Fundación Cueva de Nerja, el objetivo principal es lograr «el equilibrio entre mostrar este Bien de Interés Cultural al mundo, a todos esos visitantes que buscan contemplarlo, y cuidar de él para que las futuras generaciones puedan seguir visitándolo».

En ese contexto, los datos de este periodo estival arrojan una media diaria de 2.200 visitantes. Recordemos que de enero a diciembre de 2024 ya se logró el reseñado récord anual, con 530.782 visitantes, que suponían unos 1.460 turistas diarios de media. La tendencia es la de lograr la estabilización en estas cifras. Atrás queda el periodo de recuperación que vino tras la incidencia del covid.

Novedades de esta década

El presente 2025 pasará a la historia por distintos motivos. En el periodo estival que acaba de terminar hubo un paréntesis forzoso, por cuestiones administrativas, al tradicional Festival de Música y Danza que hasta ahora sólo había interrumpido la pandemia, desde que se pusiera en marcha durante la apertura del monumento, a las puertas del verano de 1960.

En concreto, la primera edición se celebró el 12 de junio de ese año, con la asistencia de las autoridades que inauguraron el monumento, y tuvo como actuación principal al Ballet Le Tour de París. Los archivos histórico apuntan que se trató de una de las primeras representaciones escénicas de ballet clásico en el interior de una cueva.

Pero también será recordado el presente año por haberse superado la barrera de los 20 millones de visitantes desde que aquel mes de junio se inaugurase la cavidad como recinto monumental, apenas un año después de que en su interior se tomasen las primeras fotografías, por parte del ya fallecido José Padial, y las mismas, en prensa, diesen la vuelta al mundo.

No obstante, el recinto monumental ha estrenado durante esta década nuevos atractivos para repetir visita y reencontrarnos con un espacio moderno y adaptado a las exigencias de un turista que busca experiencias, además de un contacto directo con elementos únicos y formaciones geológicas nunca antes recorridas.

Así, en 2023 se estrenaba una nueva sala de realidad virtual, que nos permite recorrer, sin movernos del sillón y provistos de los últimos dispositivos en «realidad aumentada», adentrarnos en las Galerías Altas y contemplar sus pinturas rupestres. E incluso sobrevolaremos el entorno de la propia Cueva, casi a vista de pájaro.

Son nuevos reclamos que otorgan a Maro, la localidad nerjeña en la que se localiza la Cueva, un mayor atractivo turístico, como reconocía el subdelegado del Gobierno en Málaga y presidente de la Fundación, Javier Salas, en presencia del alcalde y vicepresidente de la propia Fundación de la cavidad, José Alberto Armijo.

Suscríbete para seguir leyendo