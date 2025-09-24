Los niños comienzan a entrenar en el campo de fútbol de El Morche

Los equipos de las categorías base del Club Recreativo El Morche ya entrenan en el nuevo campo de fútbol de césped artificial Antonio González, ubicado en Santa Rosa.

El regidor Óscar Medina (PP) destacó ayer el logro histórico que supone la apertura de estas instalaciones que la oposición llevó a los tribunales, en contra de su ubicación. «El Morche tiene por fin unas instalaciones deportivas y de ocio dignas gracias a un proyecto que comenzamos hace 10 años y por el que siempre hemos apostado», explicó.

Las obras de la primera fase han supuesto una inversión de casi 5,5 millones de los casi 10 millones de euros previstos en todo el complejo.

El campo de fútbol Antonio González, nombre del histórico dirigente y presidente honorífico del Club Recreativo El Morche, que cuenta con 75 años de historia, se inaugurará de manera oficial cuando terminen los vestuarios del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa. El nuevo terreno de juego sustituye al antiguo campo de albero situado junto al paseo marítimo, donde se disputaban hasta ahora los partidos del club, y que ahora se ampliará con la senda litoral.

El complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa abarca más de dos hectáreas y media. El Consistorio trabaja para licitar la segunda fase, con 4,5 millones de euros, para finalizar las gradas, los vestuarios y los aparcamientos y se acometerán zonas verdes y jardines, «con lo que seguiremos dando forma a una de las obras más importantes de la legislatura en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes en un entorno óptimo y de calidad», añadió Óscar Medina.

Suscríbete para seguir leyendo