Rincón impulsa la candidatura de las cuevas del Tesoro y de la Victoria a Patrimonio Mundial de la Unesco

El arte rupestre que atesoran la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria merecen ser reconocidos a nivel mundial. Por ello, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado por unanimidad impulsar su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco.

La iniciativa forma parte de una candidatura conjunta que reúne a doce cavidades, con la participación de ocho municipios, con el objetivo de potenciar el extraordinario patrimonio histórico y cultural del arte rupestre paleolítico de la provincia Málaga.

La Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria "son verdaderos tesoros arqueológicos que nos conectan con nuestra historia más antigua y merecen el mayor nivel de reconocimiento y protección", ha explicado el alcalde, Francisco Salado (PP), de ahí la importancia que supone para Rincón de la Victoria formar parte de esta candidatura.

Cueva del Tesoro de Rincón. / L.O.

Compromiso

Por ello, el Ayuntamiento de Rincón se compromete a seguir trabajando en su conservación, investigación y divulgación, como referentes culturales dentro y fuera de la provincia de Málaga.

Además, se compromete a cooperar en el conocimiento, conservación y difusión de los valores del proyecto, y colaborar con otras administraciones para lograr dicha declaración.

La Cueva de la Victoria también es objeto de investigaciones científicas. / L.O.

Investigación

Las cuevas de El Cantal son actualmente objeto de diversos proyectos de investigación que están arrojando nuevos hallazgos, incluyendo materiales gráficos hasta ahora inéditos, como los descubiertos por un grupo de científicos que viene estudiando la Cueva del Tesoro, una de las tres cavidades de origen marino que se conocen en el mundo y la única de Europa, en cuyas paredes se han descubierto impresas las huellas humanas más antiguas conocidas en todo el arco Mediterráneo, que datan de una etapa de entre 70.000 y 35.000 años de antigüedad.

Los estudios científicos que se están realizando en las cuevas del Tesoro y de la Victoria confirman la presencia humana hace más de 40.000 años bajo los pozos de entrada a estas cavidades. Ambas forman parte del itinerario cultural europeo y destacan por la importancia de su arte rupestre y sus evidencias de enterramientos humanos, que contribuyen a forjar la historia del municipio rinconcero y del conjunto de la humanidad.

Investigadores en la Cueva de la Victoria. / L.O.

Candidatura

La propuesta de candidatura unitaria del arte del Paleolítico de la provincia de Málaga se presentó el pasado 9 de junio en Nerja e incluye grandes cavidades naturales, con zonas totalmente oscuras, como las cuevas de La Pileta, Ardales, Nerja y Cantal; y otras de mediano tamaño, también con zonas totalmente oscuras: las cuevas del Gato, Las Suertes, Toro/Calamorro, Pecho Redondo, Navarro IV, Higuerón/Tesoro, Gallinero y Doncella.

Todas ellas se localizan Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Málaga capital, Marbella, Nerja y Rincón de la Victoria.

La candidatura parte de un precedente, ya que las cuevas prehistóricas de la Cornisa Cantábrica y las del Arte Rupestre Levantino del Arco Mediterráneo son Patrimonio de la Humanidad en su conjunto.

Recorrido

Para entrar en la Lista de Patrimonio Mundial se necesita, entre otros requisitos, "certificar que se dispone de al menos un Valor Universal Excepcional que, en el caso de las cuevas de la provincia de Málaga, no es sólo uno sino varios y que, además, son compartidos".

A partir de ahora habrá que completar un largo itinerario, desde la inclusión en la Lista Indicativa hasta exhaustivos parámetros de gestión y conservación, pasando por diferentes expedientes y por la evaluación de órganos asesores como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).