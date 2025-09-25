Los vecinos de Rincón contarán con otra expedición más de autobús hasta El Palo por las mañanas

Los vecinos de Rincón de la Victoria van a contar con una nueva expedición de autobuses de la línea circular exprés M-165 entre Cotomar y la barriada de El Palo de la capital malagueña, que se puso en marcha el pasado 10 de septiembre para atender la eleva demanda del servicio a primeras horas de la mañana.

A partir del próximo lunes, 29 de septiembre, los autobuses de la línea M-165 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) modifican su recorrido para poder hacer un viaje más hasta la capital malagueña por las mañanas, en las horas punta.

La modificación del itinerario de esta línea de autobús interurbana ha sido solicitada por el concejal del Área de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Pablo Pardini (PP), quien ha explicado que de esta manera se "gana una expedición más en hora punta hasta El Palo".

Horario actual de la línea M-165 entre Cotomar y El Palo. / Consorcio de Transportes

Modificación

Actualmente, el autobús de esta línea inicia el recorrido desde la parada de Instituto de Benagalbón y tras recorrer varias calles de dicho núcleo baja hasta la avenida del Mediterráneo (antigua N-340) para emprender la ruta en línea recta hasta la barriada de El Palo, con un total de seis expediciones.

A partir del lunes de la próxima semana, el autobús comenzará su itinerario en la parada de Rinconsol, directamente ya en la avenida del Mediterráneo, en línea recta hasta El Palo, reduciendo su trayecto (que queda cubierto por la línea M-160) de tal manera que le permite hacer una expedición más por las mañanas, que es cuando la demanda de viajeros es mayor.

Nuevos horarios de la línea M-165 entre Rinconsol y El Palo. / Consorcio de Transportes

Otras propuestas

El concejal de Transportes también ha anunciado que va a solicitar una nueva reunión con el Consorcio para estudiar la activación del servicio en horario de tarde.

La propuesta del Consistorio es crear una nueva conexión en sentido inverso (Pedregalejo - Rincón de la Victoria) entre las 13:30 y las 18:30 horas, con el objetivo de descongestionar los autobuses de las líneas M-160 y M-163, que presentan una alta demanda en la zona Pedregalejo-El Palo durante esa franja horaria.

Mejoras

Asimismo, la Concejalía de Transporte está analizando la viabilidad de habilitar una lanzadera entre Los Rubios y Torre de Benagalbón hasta Rinconsol, que permitiría mejorar la conectividad con la línea interurbana M-165 hasta la capital malagueña.

"Esta actuación se implementará una vez que lleguen los cuatro nuevos microbuses adquiridos por el Ayuntamiento en el marco de los Presupuestos Participativos, donde la mejora del transporte fue la propuesta ciudadana más votada".