Torre del Mar celebra el Oktoberfest los días 11 y 12 de octubre con cerveza y música

El popular festival de la cerveza 'Oktoberfest' llegará el fin de semana 11 y 12 de octubre al núcelo de población de Torre del Mar del municipio malagueño de Vélez-Málaga. El programa de este evento incluirá música en directo, espectáculos y actuaciones para todos los públicos, con destacados tributos a grupos como El Último de la Fila y Maná, entre otros.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, en la que ha destacado que este evento se ha convertido en "un lugar de encuentro cada año para vecinos y visitantes en torno a la gastronomía, la música y el buen ambiente".

Sobre este festival, el teniente de alcalde ha subrayado que se trata de "uno de los eventos más consolidados del otoño en Torre del Mar" y ha valorado "el trabajo conjunto --del Ayuntamiento-- con colectivos y asociaciones locales se refleja en iniciativas como esta, que contribuyen a romper la estacionalidad y a seguir generando movimiento y oportunidades para nuestro tejido empresarial y comercial". Asimismo, ha informado de que se celebrará el segundo fin de semana de octubre en la avenida Toré Toré.

Como en ediciones anteriores, la Fiesta de la Cerveza contará con la colaboración activa de los establecimientos hosteleros de la avenida Toré Toré, a quienes Pérez Atencia ha agradecido "su implicación".