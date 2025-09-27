Medio Ambiente
La Junta inicia la restauración forestal de la cuenca del río Torrox
Los trabajos se centrarán en la eliminación de las cañas y en la plantación de especies autóctonas en las márgenes del cauce
La Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento de Torrox han comenzado los trabajos de restauración hidrológica y forestal en la cuenca del río.
Las labores se centrarán en la eliminación de las cañas y en la plantación de especies autóctonas en zonas más necesarias de las márgenes del río.
La Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos financiará los trabajos con fondos Next Generation coordinados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De esta forma, se disminuirán los posibles perjuicios en el entorno en caso de lluvias torrenciales y la desprotección de poblaciones y bienes situados en zonas bajas.
El documento sobre la restauración prevista en el río Torrox especifica que los trabajos proyectados tienen como objetivo recuperar la vegetación de ribera del tramo inferior, que se encuentra totalmente desplazada por la presencia de macizos de cañas que, debido a su capacidad de adaptación, han ido colonizando los lugares que anteriormente ocupaba una gran diversidad de especies de ribera. El presupuesto ronda los 750.000 euros en una partida conjunta para los ríos Torrox, Vélez y Chíllar en Nerja.
