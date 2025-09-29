Infraestructuras
La Diputación refuerza el firme de la carretera que une Vélez-Málaga con Benamocarra
La institución provincial destina medio millón de euros a las obras de refuerzo de la carretera MA-3116 desde la A-356 hasta Benamocarra
La Diputación de Málaga ha iniciado las obras de refuerzo del firme de la carretera MA-3116 desde la A-356 hasta el municipio de Benamocarra, adjudicadas por 493.219 euros.
Los trabajos comenzaron el pasado 22 de septiembre y forman parte del Plan de Refuerzo de Firmes de las Carreteras Provinciales de la institución provincial 2024-2025, compuesto por 18 actuaciones para mejorar el estado 63 kilómetros de diferentes carreteras de la provincia con una inversión de 5,2 millones de euros.
Así lo ha anunciado la diputada de Fomento, Nieves Atencia, en la visita a las obras junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benamocarra, María Leonor Muñiz.
Trabajos
Los trabajos, que concluirán en un plazo de tres semanas abarcan un total de 3,6 kilómetros. La actuación consiste en la extensión de dos capas de aglomerado asfáltico que ofrecerán mayor seguridad vial en la conducción y mayor comodidad en la circulación. Para ello, ha sido necesaria la retirada previa del aglomerado existente mediante tareas de fresado.
Asimismo, para mejorar el drenaje de la carretera se hormigonarán unos 770 metros de cuneta que actualmente se encuentran terrizas. Una vez acabados los trabajos, se repintará la señalización horizontal de toda la carretera MA-3116 entre los puntos kilométricos 3+200 y 3+600.
Compromiso
La diputada Mari Nieves Atencia ha afirmado que la Diputación de Málaga "tiene el compromiso de mejorar la red de carreteras provinciales aumentando su presupuesto año tras año, algo esencial para los pueblos de interior".
En esta ocasión se trata la inversión más importante que se hará en la Axarquía para aumentar la vida útil de esta carretera que une dos municipios muy importantes como son Benamocarra y Vélez-Málaga.
