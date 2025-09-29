Muere una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Vélez-Málaga

Una persona ha fallecido este lunes en la colisión frontal de dos turismos que se ha producido en la carretera A-356 a su paso por la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente ha ocurrido sobre las 12:30 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos que alertaban de un choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 38 de la A-356.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias 061, Mantenimiento de Carreteras y los Bomberos del Consorcio Provincial, que han tenido que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.

A consecuencia del accidente ha fallecido una persona, de la que no han trascendido más detalles, sin que haya dado lugar a traslado hospitalario.