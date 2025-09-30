Adjudican las obras para llevar aguas regeneradas de la depuradora de Rincón hasta el entorno del río Guaro

La empresa pública Tragsa ha adjudicado las obras para la construcción de una tubería que permita aprovechar mejor las aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Rincón de la Victoria entre los regantes de la zona sur del río Guaro.

Los trabajos salieron a concurso el pasado 29 de mayo pero la convocatoria se declaró desierta el 4 de julio al no recibirse ninguna oferta, por lo que se ha vuelto a licitar de nuevo.

Las obras forman parte del proyecto de actuación inmediata frente a la sequía para la optimización del uso de aguas regeneradas mediante conducciones y balsas de autorregulación desde la conducción principal procedente del terciario de la EDAR del Rincón de la Victoria hasta la zona regable del Guaro.

Tragsa adjudica las obras para que los regantes del sur del Guaro puedan regar con agua regeneradas de la EDAR de Rincón de la Victoria. / L.O.

Ejecución

Las obras han salido de nuevo a concurso por un importe de 318.687,44 euros y han sido adjudicadas a la empresa Perforaciones y Excavaciones León, S.L., la única mercantil que se ha presentado a la convocatoria, por un importe de 302.516,94 euros.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 45 días y suponen la instalación de una tubería bajo tierra en dirección a la balsa. En uno de los tramos, será necesario cruzar la autovía A-7, por lo que es necesario ejecutar una perforación horizontal mediante hinca para llevar a cabo este cruce.

Los trabajos son especialmente complejos ya que la perforación horizontal se tiene que realizar en terrenos de pizarra y roca. Por ello la tubería se instalará mediante la hinca de una tubería de acero helicoidal de 800 mm de diámetro y 10 mm de espesor.

Las aguas residuales de Rincón de la Victoria permitirán el riego en la zona sur del río Guaro. / Gregorio Torres

Sistema de hinca

La perforación mediante el sistema de hinca consiste en la instalación de una tubería de manera subterránea sin la necesidad de tener que abrir zanjas, empujando el tubo mediante presión hidráulica o el golpeo de un martillo percutor.

Este sistema no invasivo permite reducir el impacto ambiental y sortear cauces, vías de ferrocarril y carreteras sin necesidad de interrumpir el tráfico.

Riego

Esta conducción supondrá una nueva fuente de aguas regeneradas para los regantes del Sur del Guaro que en noviembre de 2021 recibieron autorización de la Junta de Andalucía para el uso de unos 5,24 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas procedentes de la depuradora de Vélez-Málaga, con los que regar unas 2.700 hectáreas.

Desde entonces, Axaragua está sirviendo 11.500 metros cúbicos cada día de agua regenerada procedente de la depuradora de Vélez-Málaga a los regantes del Sur del Guaro para que puedan regar sus cultivos. Un suministro al que ahora se une el agua regenerada procedente de la EDAR de Rincón de la Victoria.