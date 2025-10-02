Concentración de Coches y Motos Clásicos este fin de semana en Comares

'Comares Cultural 2025' ha programado distintas actividades que se desarrollarán a lo largo de este mes de octubre, entre las que se encuentra la Segunda Concentración de Coches y Motos Clásicos y la inauguración del Lavadero de la Alquería.

El vicepresidente responsable del área de Cultura de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Francisco Ruiz; el alcalde de Comares, Miguel Ruiz; José Escobar, representante de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo en Málaga (Fadmes) y el técnico de senderos Daniel Villalba y los representantes de Tontona Racing, Fernando Jesús Jiménez y Alejandro López han presentado esta iniciativa.

"El Ayuntamiento ha puesto en marcha durante todo este mes una decena de actividades en la que podrán participar todos los vecinos y vecinas así como los visitantes que hayan elegido este municipio axárquico para pasar unos días. Pero además de ser eventos diseñados para acoger a muchas personas, ponen en valor su patrimonio cultural y medioambiental", ha dicho vicepresidente comarcal.

Asimismo, ha indicado que "también habrá momentos para la música, para los coleccionistas, nostálgicos o para la formación" y ha invitado a visitar Comares "a aquellas personas que durante el fin de semana busquen escapadas a un pueblo con encanto, buena gastronomía y actividades en las que participar".

Han explicado que este fin de semana "continuamos a partir de las 10.00 horas con la Concentración de Coches y Motos Clásicos en la que habrá más de un centenar de vehículos para contemplar". Por la tarde, habrá un guateque centrado en los años 60 y 70, según ha relatado el alcalde.

'Presentación de las actividades de 'Comares Cultural' / MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

Ruiz, que ha sido el encargado de presentar la programación, ha precisado que el domingo será el acto con motivo de la restauración del Lavadero de la Alquería, "un lugar de encuentro y convivencia de las mujeres tiempo atrás". Esta irá aparejada de la ruta senderista de Comares a la Alquería.

Así, ha explicado que esto es "solo el apetito porque el mes viene plagado de más actividades para adentrarse en el plato fuerte ya que a finales de noviembre tendremos a prueba Desafí Balcón de la Axarquía, con 15 kilómetros de desnivel de 690 metros que incluye las rutas de la Fuente Gorda y La Teja".

El regidor también ha hecho mención a la de Mazmullar, que atraviesa este Bien de Interés Cultural del siglo IX considerada la joya del Mozárabe.

Concentración de Coches y Motos Clásicas

Sobre la II Concentración de Coches y Motos Clásicas organizada por la Tontona Racing, José Sánchez, miembro del club ha explicado que habrá premios para los 100 primeros inscritos, música en directo y ha asegurado que participarán vehículos de más de 25 años de toda Andalucía, ha comentado Ruiz.

También han indicado que el 15 de octubre, el Ayuntamiento ha organizado actos con motivo del 'Día de la Mujer Rural' y el 16 una charla titulada 'Prevención del Ictus', organizada por la Asociación APAM en el Teleclub. El 18 de octubre se celebrará el Día de la Ensaladilla Cateta en El Romo "porque Comares la conforman sus pedanías y todos sus vecinos y vecinas".

Asimismo, el 20 de octubre habrá un 'Encuentro de Talleres de Mayores' para el día 23 se ha organizado una visita cultural a Ronda y Alpandeire. Los días 25 y 26, los más pequeños podrán disfrutar de un Campamento Juvenil en La Noria y el 31 de la popular Fiesta de Halloween en la que colabora el AMPA La Tahona del CPR San Hilario de Poitiers.