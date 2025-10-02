Torrox licita la segunda fase de las obras de cerramiento de la Piscina Municipal María Peláez

El Ayuntamiento de Torrox ha sacado a concurso la segunda fase de las obras de cerramiento de la Piscina Municipal María Peláez, situada en el complejo deportivo de La Granja.

La actuación ronda los 160.000 euros y se suma a las obras de la primera fase, con una inversión total de 400.000 euros. "Se trata de un nuevo paso para modernizar una de las instalaciones más utilizadas por los vecinos del municipio y poder utilizarla en cualquier época del año", según ha explicado el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP).

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y culminarán la construcción del graderío, finalizado en 2024, para integrarlo en la piscina cubierta, mejorando la visibilidad del vaso de la piscina.

La mejora de la piscina municipal de Torrox sale a concurso por casi 160.000 euros. / L.O.

Visibilidad

Los trabajos incluyen la reforma y ampliación del cerramiento de las gradas, la eliminación de elementos verticales que dificultaban la visión desde los asientos y la reordenación del vestíbulo de acceso general, creando una conexión directa con los espacios exteriores.

"Por fin vamos a poder contar con una piscina totalmente homologada para competiciones, porque no era normal, por las deficientes gestiones de anteriores gobiernos que los papis, las personas que vienen a ver un evento, no puedan verlo desde dentro de la instalación", ha explicado Medina.

Ampliación

El concejal de Deportes, José Manuel Fernández (PP), ha explicado que "se va a integrar la parte cubierta actualmente de las gradas con la parte que está ya cubierta de los vasos de la piscina, además de incrementar el aforo de gradas con una fila más".

La adecuación definitiva de las gradas permitirá albergar competiciones y eventos deportivos en mejores condiciones, reforzando la capacidad de la piscina para ser sede de torneos y actividades que atraigan a deportistas de dentro y fuera del municipio. Asimismo, se mejorará el confort del público y de los clubes locales, que venían demandando una integración plena del graderío cubierto en la instalación.