Turismo
Nerja impulsa un proyecto turístico con miradores en los acantilados de Maro-Cerro Gordo
El proyecto incluye miradores, zonas de esparcimiento, paradas de transporte público y elementos de seguridad para proteger el entorno
El Ayuntamiento de Nerja, a través de la junta de gobierno local, ha aprobado un proyecto para realzar el valor paisajístico, turístico y medioambiental del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo mediante la construcción de miradores panorámicos junto a la antigua carretera N-340, con un presupuesto de licitación de 547.515,19 euros, financiado íntegramente con recursos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Nerja Sostenible”, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y respaldado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.
El alcalde, José Alberto Armijo, ha destacado que “con este proyecto queremos que tanto los nerjeños, mareños, como quienes nos visitan puedan disfrutar aún más de la riqueza paisajística y natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo. Se trata de una actuación que permitirá reordenar la zona incorporando servicios que fomente un modelo turístico/medioambiental sostenible”.
Informes favorables
El proyecto cuenta con los informes favorables de los servicios municipales, de las delegaciones territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, y de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España.
El concejal de Urbanismo e Infraestructura, Alberto Tomé, detalla que además de los miradores, se contempla la creación de paradas de transporte público, zonas de esparcimiento que generen espacios para el disfrute del entorno con señales informativas sobre el uso de los espacios y el paisaje contemplado, además de bancos, contenedores, bolardos que eviten que los vehículos ocupen la zona peatonal y barreras protectoras para evitar caídas a los acantilados. Una vez aprobado, el siguiente paso será la redacción de los pliegos para sacar a licitación las obras.
- El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria impulsa un nuevo aparcamiento público en La Cala del Moral
- Rincón de la Victoria ya disfruta su Fiesta del Boquerón Victoriano
- El PSOE se posiciona en contra del embarcadero de La Cala del Moral
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Riogordo
- Miles de asistentes celebran en Torre del Mar los 10 años del festival acrobático aéreo
- Muere una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Vélez-Málaga
- Controlado en Alcaucín el segundo incendio forestal en menos de una semana
- La Feria Sabor a Málaga pone el broche a la Fiesta del Boquerón en Rincón de la Victoria