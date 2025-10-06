Nerja impulsa un proyecto turístico con miradores en los acantilados de Maro-Cerro Gordo

El Ayuntamiento de Nerja, a través de la junta de gobierno local, ha aprobado un proyecto para realzar el valor paisajístico, turístico y medioambiental del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo mediante la construcción de miradores panorámicos junto a la antigua carretera N-340, con un presupuesto de licitación de 547.515,19 euros, financiado íntegramente con recursos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Nerja Sostenible”, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y respaldado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.

El alcalde, José Alberto Armijo, ha destacado que “con este proyecto queremos que tanto los nerjeños, mareños, como quienes nos visitan puedan disfrutar aún más de la riqueza paisajística y natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo. Se trata de una actuación que permitirá reordenar la zona incorporando servicios que fomente un modelo turístico/medioambiental sostenible”.

Informes favorables

El proyecto cuenta con los informes favorables de los servicios municipales, de las delegaciones territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, y de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España.

El concejal de Urbanismo e Infraestructura, Alberto Tomé, detalla que además de los miradores, se contempla la creación de paradas de transporte público, zonas de esparcimiento que generen espacios para el disfrute del entorno con señales informativas sobre el uso de los espacios y el paisaje contemplado, además de bancos, contenedores, bolardos que eviten que los vehículos ocupen la zona peatonal y barreras protectoras para evitar caídas a los acantilados. Una vez aprobado, el siguiente paso será la redacción de los pliegos para sacar a licitación las obras.