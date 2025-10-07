Ecologistas denuncian a muerte masiva de vertebrados en el parque natural de Tejeda y Almijara

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) ha denunciado ante la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía la muerte masiva de anfibios y reptiles en la acequia de Lizar, dentro del parque natural de la Sierra Tejeda y Almijara.

Situada en las márgenes del río Higuerón, en el municipio de Frigiliana, la acequia de Lizar, de varios kilómetros de longitud, constituye un hábitat de enorme valor ecológico que acoge a poblaciones de anfibios y reptiles catalogados de vulnerables e incluso algunos en peligro de extinción.

Según la entidad ecologista, el investigador Eduardo Fernández Meléndez, especializado en el estudio de reptiles y anfibios, ha observado numerosas irregularidades en los sistemas de salida de la fauna que queda atrapada en la acequia de Lizar, con resultados catastróficos para los animales.

Los animales que caen en la acequia de Lizar de la Sierra Tejeda tienen pocas probabilidades de sobrevivir. / L.O.

Una trampa mortal

Los ecologistas denuncian que el diseño actual de la acequia la convierte en una trampa mortal donde multitud de ejemplares de especies de reptiles y anfibios caen en su interior sin poder salir provocando una mortalidad masiva de especies como la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus: (de interés especial), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus: de interés especial), el lagarto bético (Timon nevadensis: vulnerable), la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis: vulnerable), la víbora hocicuda (Vipera latastei: vulnerable), el sapo partero bético (Alytes dickhilleni: en peligro de extinción)

Tan sólo la presencia de especies como el sapo partero bético (Alytes dickhilleni), endemismo andaluz catalogado en peligro de extinción, convierte esta situación en una prioridad absoluta desde el punto de vista legal y de conservación.

Vías de escape

Los ecologistas han constatado la existencia de vías de escape como rampas rudimentarias y algunos mallazos de plástico con un diseño y en un número insuficientes.

Las rampas, denuncia, ocupan tan sólo una pequeña parte del ancho de la acequia y no cumplen adecuadamente su función. Los mallazos de plástico ofrecen una mayor eficacia pero su número es meramente anecdótico.

Los ecologistas piden más rampas en la acequia de Lizar para que los animales que caen en ella puedan salir. / L.O.

Medidas

Por ello, GENA insta a la Junta a que a instalar mallazos de plástico del ancho de la acequia, en tramos estratégicos, permeables al agua y con un entramado que facilite le escape de la fauna.

Además, piden más rampas de salida con un diseño funcional a lo largo del canal, cada 300 o 400 metros.

E instan a la Junta a supervisar las medidas con inspecciones regulares en la zona para lo que ofrecen su colaboración.