Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Mora ante el rechazo vecinal

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha renunciado a la base náutica y al pantalán que había proyectado en la zona de la playa de Calaflores más próxima a los acantilados de La Cala del Moral.

Así se lo ha comunicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), a los vecinos en la reunión mantenida esta misma tarde en el Consistorio.

El regidor, que ha insistido en las bondades y novedades del proyecto, se ha reunido con los vecinos de las urbanizaciones de Calaflores y Nueva Cala, la zona más cercana a las instalaciones náuticas.

El embarcadero de La Cala del Moral se construiría sobre el espigón, en dirección a los túnes de El Cantal para no afectar a la zona de baño. / L.O.

Prioridades

A pesar de contar ya con los permisos oficiales del Gobierno central y de la propia Junta de Andalucía para instalar la base náutica, Salado ha afirmado que su "prioridad es mejorar el día a día de todos los vecinos, y por ello entendemos que lo mejor es renunciar a este proyecto aunque lo consideramos un proyecto innovador y positivo para Rincón de la Victoria".

"Lo he dicho siempre, mi prioridad son los vecinos, me hayan votado o no. Mis puertas están abiertas y así se lo he venido trasladando a todas las personas que han preguntado por este proyecto. Los he escuchado y hemos tomado la decisión de abandonar este proyecto por la afección a los vecinos más cercanos a la zona de influencia" ha explicado Salado.

Críticas

El alcalde de Rincón ha criticado a la oposición y a algunas plataformas a las que acusa de haber politizado el proyecto y de verter mentiras sobre el mismo.

"Los partidos de la oposición que se han abrazado a estas manifestaciones en contra del pantalán no han leído siquiera los informes técnicos y medioambientales que otorgaban los permisos al proyecto. Su crítica es pura estrategia política, como la ha sido también la de algunas plataformas cuya única misión parece ser la de bombardear cualquier proyecto del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Nunca se ha planteado un puerto deportivo, ni un puerto seco, términos que han usado para desinformar a los vecinos".

Sostenible

Salado ha defendido que el proyecto de construir una base náutica con un embarcadero era perfectamente legal, sostenible e inclusivo. "Pretendíamos poner hacer del mar un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido, pero hemos preferido ponderar el bienestar de los vecinos", ha explicado el alcalde.

El alcalde rinconero ha añadido que los acantilados de La Cala del Moral constituyen un enclave emblemático para el municipio, "un espacio natural de enorme valor paisajístico, histórico y ambiental que el Ayuntamiento nunca pondría en riesgo". Prueba de ello son las actuaciones que el Consistorio ha puesto en marcha como el proyecto de cultivo y repoblación de praderas marinas en colaboración con la Universidad de Málaga o la instalación de arrecifes artificiales para la recuperación del ecosistema marino.

El Ayuntamiento de Rincón anunció hace unos días una inversión de 8,9 millones de euros de fondos europeos para segunda fase del parque periurbano y para la reforma del Cortijo Lo Cea, que se convertirá en el Nodo de Innovación y Emprendimiento Arrecife Azul, otro proyecto vinculado a la Economía Azul y la Senda Azul.