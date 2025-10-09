Vélez-Málaga inicia las obras del parking en la finca las Golondrinas del barrio del Pilar

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado las obras de ejecución del aparcamiento público del barrio del Pilar, que estará ubicado en la finca Las Golondrinas.

La actuación se complementará con la reurbanización y remodelación de los tramos adyacentes de las calles Cruz del Cordero y Pozo Cubierto.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha destacado la importancia de esta obra ya que se sitúa en una de las localizaciones de referencia en el Centro Histórico, junto al barrio del Pilar.

El nuevo aparcamiento público contará con unas 90 plazas de estacionamientos. Las obras supondrán una inversión de 736.400 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses.

Esta actuación completa el proyecto ya concluido del Edificio de la Música, que se inaugurará próximamente una vez que se termine de instalar el equipamiento necesario para la actividad docente .

El edificio incluye 10 aulas de lenguaje musical, ocho de enseñanza instrumental, dos clases de danza y dos cabinas insonorizadas, con aseos y vestuarios. Además, cuenta con área administrativa, recepción, conserjería, despachos, salas de profesores y almacenes.

El espacio incluye zonas comunes con dos salas de ensayos, auditorio y sala de audiciones, con capacidad para unas 200 personas. El proyecto del Complejo Cultural Las Golondrinas se completará con una segunda fase en la que se añadirá un nuevo edificio y una tercera, en la que está prevista la construcción de un gran auditorio cerrado para los que ahora mismo sólo hay algunos bocetos.

Reurbanización integral

Al hilo de esta actuación, la Concejalía de Infraestructuras va a reurbanizar el entorno tanto en lo que respecta al viario rodado como las aceras, los bordes y la adecuación de infraestructura eléctrica.

Para ello se van ejecutar viales pavimentados rodados en aglomerado, y peatonales, se van a ajardinar las áreas libres, y se van a implantar los servicios urbanísticos de alcantarillado (redes de pluviales y fecales), abastecimiento de agua, alumbrado público, redes de media, baja tensión y telefonía y la dotación del mobiliario urbano necesario.

En los espacios libres se van a instalar de bancos, papeleras y fuentes en situación y número adecuado para proporcionar un servicio funcional en calles y zonas verdes.

Asimismo, la zona se dotará de cierto arbolado y ajardinamiento con sus correspondientes redes de riego necesarias para su mantenimiento.