Sofocado un incendio en el entorno de un núcleo chabolista en la costa de Vélez-Málaga

Un incendio ha quedado sofocado en la mañana de este viernes después de que desde la noche de este pasado jueves ha afectado a un asentamiento chabolista en la localidad costera de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

Fuentes del sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han señalado que el aviso tuvo lugar en torno a las 23.15 horas de este pasado jueves, y los alertantes informaban de un incendio en una zona de cañas junto al núcleo chabolista de Las Casillas de la Vía.

Policía Local y la dotación del CPB de Vélez-Málaga se desplazaron hasta este asentamiento ubicado en la N-340 a su paso por Torre del Mar donde comprobaron que el fuego se había originado en una acumulación de cañas, basura y enseres.

Bomberos del CPB en el núcleo chabolista de Las Casillas de la Vía, en Torre del Mar, en Vélez-Mälaga. / CPB

Las tareas para extinguir el incendio por parte de los bomberos se han prolongado durante la noche, han contado con la colaboración de una retroexcavadora y se han dado por finalizadas en la mañana de este viernes.