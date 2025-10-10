Fuego
Sofocado un incendio en el entorno de un núcleo chabolista en la costa de Vélez-Málaga
El fuego se había originado en una acumulación de cañas, basura y enseres en una zona de cañas junto al núcleo chabolista de Las Casillas de la Vía
Un incendio ha quedado sofocado en la mañana de este viernes después de que desde la noche de este pasado jueves ha afectado a un asentamiento chabolista en la localidad costera de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.
Fuentes del sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han señalado que el aviso tuvo lugar en torno a las 23.15 horas de este pasado jueves, y los alertantes informaban de un incendio en una zona de cañas junto al núcleo chabolista de Las Casillas de la Vía.
Policía Local y la dotación del CPB de Vélez-Málaga se desplazaron hasta este asentamiento ubicado en la N-340 a su paso por Torre del Mar donde comprobaron que el fuego se había originado en una acumulación de cañas, basura y enseres.
Las tareas para extinguir el incendio por parte de los bomberos se han prolongado durante la noche, han contado con la colaboración de una retroexcavadora y se han dado por finalizadas en la mañana de este viernes.
